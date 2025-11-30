search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
Arestare cu ecou în Formula 1. Fost pilot acuzat de fraudă și delapidare, săltat de către autorități pe străzile din Germania

0
0
Publicat:

Adrian Sutil, fost pilot german de Formula 1, trece prin momente dificile după ce a fost arestat sub acuzații de fraudă și delapidare.

Lewis Hamilton și Adrian Sutil, în 2013 Foto/Sutton Images
Lewis Hamilton și Adrian Sutil, în 2013 Foto/Sutton Images

Sportivul s-a retras din competițiile auto în 2013, iar ancheta actuală pare să vizeze activitățile desfășurate după finalul carierei sale din Grand Prix.

Operațiunile autorităților au avut loc simultan în Monaco, Elveția și Germania. Sutil a fost reținut în orașul Sindelfingen de către polițiștii din landul Baden-Württemberg, care aveau deja emis un mandat de arestare.

Investigația este în desfășurare, însă oficialii nu au oferit detalii complete despre faptele cercetate. Totuși, au precizat că fostul pilot este bănuit de forme agravante de fraudă și delapidare, într-un dosar considerat foarte serios.

Potrivit jurnaliștilor străini, ancheta ar putea fi legată de tranzacții cu automobile de lux desfășurate în Monaco și Elveția, locuri unde Sutil a trăit sau a derulat afaceri după ce s-a retras din Formula 1.

Nu este prima dată când germanul are probleme cu legea

În 2011, acesta a primit o pedeapsă cu suspendare după un incident violent într-un club de noapte din Shanghai, episod care i-a afectat grav și relația cu Lewis Hamilton.

Cei doi erau apropiați, însă prietenia lor s-a destrămat după ce Hamilton, prezent la momentul incidentului, a refuzat să depună mărturie în instanță. Sutil a reacționat dur la acea vreme, criticându-l public pe britanic.

