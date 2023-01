Soluțiile inedite găsite de românii cu mașini electrice. „Cuptorul electric al nevestei «suge» mai mult ca Springul”

Tot mai mulți români își achiziționează mașini electrice și abia apoi realizează o serie de provocări cărora trebuie să le facă față. Unii dintre ei dau dovadă de inventivitate și găsesc soluții neașteptate.

Infrastructura pentru încărcarea mașinilor electrice este încă subdimensionată în întreaga lume, iar dacă autoritățile le recomandă oamenilor să investească în astfel de autovehicule „uită” să țină pasul și să le ofere facilitățile promise. Este și cazul României, unde proprietarii mașinilor electrice se plâng de cele mai multe ori de lipsa stațiilor pentru încărcarea automobilelor prietenoase cu mediul. În atare situație, unii dintre ei caută soluții pentru a-și încărca mașina chiar acasă. Este și cazul unui posesor de Dacia Spring care a cerut sfaturile altor posesori de mașini electrice pe grupul de Facebook Dacia Spring România.

„Am și eu două întrebări la care aștept răspunsuri fără sarcasm. 1) Ce se poate întâmpla dacă doresc să încarc o mașină electrică cu un cablu de la etajul 6 (stau la bloc), de vecini am eu grijă ma refer la poliție, pompieri și alte astfel de entități. 2 )Care e range-ul real la o temperatură de -10 C?”, a scris bărbatul pe grupul de Facebook amintit.

Răspunsurile nu au întârziat. „Atenţie la fisuri în izolaţia cablului! Și faceţi o buclă încît ştecherul+ priza să nu permită intrarea apei prelinse pe cablu... Intemperiile afectează mult izolaţia mai ales dacă nu e de calitate foarte bună. Distanţa e cam mare...”, a scris cineva.

„1. N-am înțeles dacă dorești să tragi un prelungitor care să fie desfășurat doar când încarci, sau vrei să tragi un circuit permanent, pe fațada blocului…. În oricare dintre cazuri e important cu ce încărcător vrei să încarci…. Pentru cel stock de 10A care vine cu mașină sau pt unul de 16A ar fi ok cu cablu cauciucat de 3x2.5, cu ștecher și cupla tot cauciucate, preferabil mufate cu simț de răspundere de către un electrician.

Cât despre varianta cu montare permanentă pe fațada, probabil că vei avea nevoie de un acord scris de la asociație după care proiect și lucrare executată de o firmă autorizată, care să răspundă legal de execuție. 2. Nu știu”, a fost alt răspuns.

„Eu așa o încarc și merge foarte bine”, a spus altcineva. „În condițiile în care într-un oraș nu sunt decât 10-15 încărcări, din care vreo 7 funcționale, și iarna bateria scade foarte rapid, m-am gândit și eu serios la varianta asta. Până la urmă, nu toți stăm la casă, iar la pompe se pierde mult timp și au devenit aglomerate.”

Alt internaut i-a atras atenția asupra unor riscuri de care trebuie ținut cont. „Îți recomand când îl pui la încărcat să supraveghezi atât cablul, cât și mufele conectate din punct de vedere termic. Am avut priză care făcea scântei minuscule și rezultatul a fost o temperatură foarte mare pe mufa care a intrat în priză, deci mare atenție la asta, că există risc să îți ia foc priza dacă nu e bine făcută legătura.”

„Încarc din casă-stau la etajul 1- cablu de 25 metri de 1.5. Încarc numai la 10 amperi. Nu se încălzește cablul, nu solicit instalația din casă. Nimic special. Cuptorul electric al nevestei «suge» mai mult ca Springul. Neapărat contract la Hidroelectrica”, s-a amuzat altcineva, oferind și o recomandare.