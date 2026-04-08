Sfaturile lui Titi Aur pentru a învinge prețul carburanților. 11 recomandări esențiale pentru orice șofer

Scumpirea accelerată a prețurilor carburanților din ultimele săptămâni determină mulți șoferi să se gândească ce metode pot aplica pentru a economisi. Expertul auto în conducere defensivă Titi Aur a explicat pentru „Adevărul” ce pot face aceștia pentru a scoate mai puțini bani din buzunar când alimentează mașina.

„În primul rând, șoferii ar trebui să conducă defensiv, pentru că așa vor fi în siguranță, nu vor face accident, economisesc combustibil și uzează mai puțin mașina. A conduce defensiv înseamnă să conduci ecologic și economic. Adică, șoferii ar trebui să conducă mai elegant și așa vor face economie și la combustibili”, a explicat Titi Aur pentru „Adevărul”.

11 recomandări pentru a optimiza consumul de carburant

Indiferent dacă mașina ta este pe benzină sau pe motorină, combustibilul este scump și cu siguranță te-ar ajuta să știi cum să optimizezi consumul. Iată 11 recomandări pentru a optimiza consumul de carburant atunci când ești la volan.

Folosește mașina doar când e necesar

Prima întrebare pe care trebuie să o ai în minte atunci când vrei să economisești carburant este dacă toate drumurile pe care le faci cu mașina sunt absolut necesare. Atunci când conduci mai puțin de cinci kilometri, mașina nu are timp să se încălzească total și astfel, va consuma mai mult. Vei atinge un consum bun de combustibil atunci când temperatura motorului este optimă, deci nu dacă conduci pe un drum scurt, mai ales atunci când afară este frig. Pentru drumurile scurte, poți avea în vedere mersul pe jos, folosirea unei biciclete sau chiar a transportului în comun.

Pregătește-te și de-abia apoi pornește motorul

Atunci când te pregătești de un drum cu mașina, îți poți încărca bagajul, poți să-ți ajustezi oglinzile și scaunul și îți poți seta gps-ul înainte să dai drumul la motor. Mașina va consuma combustibil și în acel sfert de oră pe care îl poți dedica pregătirii și această risipă poate fi evitată. Este ideal să pornești motorul chiar înainte să ieși din parcare, mai ales dacă ai o mașină nouă, în cazul căreia nu mai e necesar să încălzești motorul înainte să pleci de pe loc.

Schimbă vitezele din timp

Ca și principiu, la vitezele superioare consumi mai puțin combustibil. Acest lucru se aplică și atunci când mergi la vale, astfel încât este indicat să schimbi vitezele cât mai devreme. A conduce încet nu este nicio problemă pentru motoarele moderne, adică cele fabricate după 1980. Totuși, atunci când conduci cu viteză mai mică, există alte reguli – când motorul începe să dea semne că trebuie să intri într-o viteză inferioară, ar trebui să ai grijă să ai aproximativ 30 km/h în viteza a treia (trafic de oraș), 40 km/h în viteza a patra însă tot ce e peste 50 km/h e recomandat să fie asociat cu viteza a cincea. Pe lângă economia de combustibil, această tehnică îți va crește și confortul la volan prin micșorarea nivelului de zgomot.

Condusul elegant

Un stil de condus care să te ajute să faci economie la carburant implică și reducerea frecvenței cu care accelerezi sau frânezi. Asta înseamnă că dacă ai suficientă distanță față de vehiculul din față, poți opera modificările de viteză folosind transmisia manuală.

Folosește accelerația corect

Dacă vrei să mergi mai repede, accelerează și apoi schimbă la următoarea viteză cât de rapid poți, la aproximativ 2000 de rpm. Astfel, pedala de accelerația poate fi apăsată destul de mult. De exemplu, dacă ai accelerat până la 50 km/h cât erai în viteza a treia, poți trece imediat la viteza a cincea.

Nu exagera cu viteza pe autostradă

Când ești pe autostradă, posibilitatea unei viteze foarte mari te-ar putea tenta să exagerezi. Ar trebui să știi că cel mai mic consum de combustibil este însă atunci când mergi cu viteze între 100 km/h și 130 km/h. Consumul crește proporțional cu viteza, mai ales în cazul mașinilor mai puțin aerodinamice, cum ar fi dubele. Acesta este un alt exemplu care demonstrează că un stil de condus fluid, cu cât mai puține frâne și cât mai puține forțări ale accelerației, te va ajuta foarte mult să economisești carburant.

Folosește frâna de motor

Atunci când ești cu mașina pe o coborâre în pantă, poți folosi frâna de motor, moment în care mașina nu consumă carburant. Totuși, a închide motorul total atunci când cobori o pantă nu este o idee prea bună, motivul fiind că în cazul multor mașini poți avea în această situație volanul blocat.

Start-stop

Mașinile mai noi au un sistem de start-stop automatizat, care oprește motorul atunci când stai la semafor. Chiar dacă mașina ta nu este echipată cu un asemenea sistem, poți implementa principiul atunci când aștepți mai mult timp la un semafor sau când ești blocat în trafic. La trecerea cu barieră există oricum, în multe țări, prevederi legale în ceea ce privește oprirea efectivă a motorului. După ce oprești de tot motorul, poți rămâne pe prima poziție a cheii, astfel încât să poți porni mai rapid atunci când este necesar să pleci de pe loc.

Nu folosi prea multă electricitate în mașină

Electricitatea folosită de orice device extra în mașină te costă combustibil. Bineînțeles, există tipuri de consum la care nu poți renunța însă poți să te gândești de două ori înainte să dai drumul la încălzirea din scaune, la radio sau la alte extra-dotări ale mașinii tale care consumă electricitate. Și aerul condiționat consumă combustibil. Conform ADAC, se pare că folosirea aerului condiționat poate încărca consumul de combustibil cu valori între 0.1 și 2.1 litri la 100 de kilometri, totul în funcție de producătorul mașinii. Chiar și geamurile deschise pot afecta aerodinamica și pot crește consumul de combustibil, mai ales atunci când conduci la viteze mai mari.

Golește-ți mașina de greutatea inutilă la drum

100 de kilograme de greutate extra în portbagaj sau pe bancheta din spate îți vor crește consumul cu aproximativ 0.3 la suta de kilometri. Pentru a rezolva această risipă, ar trebui să golești mașina de toate greutățile de care nu ai nevoie, cum ar fi de exemplu suportul de bicicletă sau orice alte obiecte grele pe care le poți avea în mașină.

Ai grijă la presiunea anvelopelor

Cu cât ai o presiunea mai bună în anvelope, cu atât mai mic este consumul de carburant. Bineînțeles, nu trebuie să exagerezi nici cu acest lucru, însă poți avea grijă ca presiunea din anvelope să fie către limita superioară specificată de producător. Găsești această informație în interiorul ușilor, pe capacul rezervorului, în manualul mașinii sau, în ultimă instanță, dacă contactezi direct producătorul. Mai ai posibilitatea să te îndrepți către achiziția unor anvelope light, cu o rezistență la rulare mai mică decât cauciucurile convenționale.

Recomandările Agenției Internaționale a Energiei

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a prezentat recent o serie de acțiuni axate pe cerere pe care guvernele, întreprinderile și gospodăriile le pot întreprinde pentru a atenua impactul economic asupra consumatorilor al perturbărilor piețelor petroliere cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Acțiuni imediate pentru reducerea cererii:

1. Munca de acasă, acolo unde este posibil

Îndepărtează consumul de petrol de la naveta, în special acolo unde locurile de muncă sunt potrivite pentru munca la distanță.

2. Reduceți limitele de viteză pe autostradă cu cel puțin 10 km/h.

Vitezele mai mici reduc consumul de combustibil pentru autoturisme, autoutilitare și camioane.

3. Încurajarea transportului public

Trecerea de la mașinile private la autobuze și trenuri poate reduce rapid cererea de petrol.

4. Accesul alternativ al mașinilor private la drumurile din orașele mari în zile diferite.

Schemele de rotire a plăcuțelor de înmatriculare pot reduce congestionarea traficului și consumul excesiv de combustibil.

5. Creșterea gradului de utilizare în comun a mașinilor și adoptarea unor practici eficiente de conducere.

O ocupare mai mare a mașinilor și condusul ecologic pot reduce rapid consumul de combustibil.

6. Conducerea eficientă a vehiculelor comerciale rutiere și livrarea de mărfuri.

Practicile de conducere mai bune, întreținerea vehiculelor și optimizarea încărcăturii pot reduce consumul de motorină.