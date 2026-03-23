Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Breaking Ce prevede Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial la carburanți. Cum vor fi limitate exporturile

Ministerul Energiei a pus luni seară în dezbatere publică proiectul de Ordonanță privind instituirea situației de criză pe piața carburanților, care prevede, printre altele, plafonarea adaosului comercial al carburanților și limitarea exporturilor.

Ministerul Energiei a elaborat proiectul care reglementează piața carburanților. Foto arhivă

Ministerul Energiei pregătește o intervenție pe piața carburanților, pentru a opri scumpirile nejustificate prin limitarea profitului pe care firmele de profil îl pot adăuga peste costul de producție sau de achiziție. Concret, adaosul comercial va fi plafonat la cel mult jumătate din media înregistrată în ultimele 12 luni, o regulă care se va aplica pe tot lanțul, de la rafinărie și până la pompa de la care alimentăm. Orice depășire a acestor limite va fi considerată speculă și va fi sancționată.

Benzina și motorina produse în România nu vor mai putea fi exportate sau vândute liber în alte țări europene fără un acord scris de la Ministerul Energiei și cel al Economiei. 

Proiectul de act normativ stabilește, în principal, următoarele:

• declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;

• exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realiza doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;

• se limitează adaosul comercial practic de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a prevenii creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.

• se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

• se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

Cum se limitează adaosul comercial

Concret, proiectul prevede că se declară situație de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere pe o perioadă de 6 luni.

Pe durata situației de criză, adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.

Pentru operatorii economici înființați în cursul anului 2026, precum și cei înființați în cursul anului 2025, cu activitate mai mică de 12 luni calendaristice, adaosul comercial este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat corespunzător perioadei de activitate desfășurate.

Cât costă luni benzina și motorina. Șeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie: Lumea se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii

Limitarea adaosului comercial se aplică pe tot lanțul de activitate economică.

Prin adaos comercial se înțelege diferența dintre prețul de vânzare și costul de producție, respectiv costul de achiziție, practicate de fiecare operator economic.

Exporturile sau livrările intracomunitare, doar cu avizul unor ministere

Pe durata situației de criză, exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei.

Acordul ministerelor se emite în baza unei proceduri aprobată prin ordin emis de către ministrul economiei și ministrul energiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pe durata situației de criză operatorii economici pot comercializa pe teritoriul României benzină cu un conținut de biocarburant de minim 2% în volum.

În termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de criză, ministerul de resort va analiza și va propune, dacă va fi cazul, măsuri compensatorii pentru operatorii economici astfel încât obiectivele naționale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră să nu fie afectate.

Măsurile compensatorii se aprobă prin hotărâre a Guvernului emisă la inițiativa autorității competente.

Amenzi pentru speculă

Aplicarea unor adaosuri comerciale peste cele reglementate, constituie acțiune speculativă.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC).

Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, efectuarea de către operatorii economici a operațiunilor de export sau a livrărilor intracomunitare de benzină și/sau motorină în alte condiții decât cele mai sus reglementate.

Contravențiile se sancționează cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri.

Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.

Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează prin procese verbale de contravenţie încheiate de autoritatea vamală competentă prin personalul vamal desemnat în acest scop.

În cazul în care contravenţiile sunt constatate de organele de poliţie sau de alte organe cu atribuţii de control, acestea au obligaţia de a prezenta de îndată actele constatatoare la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu mărfurile care fac obiectul contravenţiei.

Contravenientul achită amenda stabilită prin procesul-verbal în termen de cel mult 30 de zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, agentul constatator făcând menţiune despre acest termen în procesul-verbal.

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Zodia binecuvântată de rune înainte de Paște, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „O perioadă excelentă”
gandul.ro
image
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
mediafax.ro
image
Câți bani pierde FRF dacă naționala României ratează calificarea la CM 2026. FIFA pune în joc premii uriașe
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu se ia de „românii trumpiți” și dă vina pe Donald Trump pentru creșterea prețului la peste 10 lei la pompă
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cum pot lua bucureştenii ajutorul de 200 de lei pentru carburant. Condiţii pentru a primi banii de la primărie
playtech.ro
image
„E gata! Definitiv!” Cale liberă pentru construirea stadionului de 100 de milioane de euro din orașul istoric al României: care e capacitatea arenei?
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Populația e avertizată să se adăpostească. Mesaj Ro-Alert în țara noastră
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia
click.ro
image
Alexia Eram, viață de succes la 25 de ani, dar cu un „defect”: „Sunt prea...”
click.ro
image
Alimentul de care Diana Munteanu nu se mai atinge: „Pur și simplu nu o mai pot mânca”. Ce face pentru a arăta impecabil la 47 de ani
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
Click!

image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului