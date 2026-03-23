Breaking Ce prevede Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial la carburanți. Cum vor fi limitate exporturile

Ministerul Energiei a pus luni seară în dezbatere publică proiectul de Ordonanță privind instituirea situației de criză pe piața carburanților, care prevede, printre altele, plafonarea adaosului comercial al carburanților și limitarea exporturilor.

Ministerul Energiei pregătește o intervenție pe piața carburanților, pentru a opri scumpirile nejustificate prin limitarea profitului pe care firmele de profil îl pot adăuga peste costul de producție sau de achiziție. Concret, adaosul comercial va fi plafonat la cel mult jumătate din media înregistrată în ultimele 12 luni, o regulă care se va aplica pe tot lanțul, de la rafinărie și până la pompa de la care alimentăm. Orice depășire a acestor limite va fi considerată speculă și va fi sancționată.

Benzina și motorina produse în România nu vor mai putea fi exportate sau vândute liber în alte țări europene fără un acord scris de la Ministerul Energiei și cel al Economiei.

Proiectul de act normativ stabilește, în principal, următoarele:

• declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;

• exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realiza doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;

• se limitează adaosul comercial practic de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a prevenii creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.

• se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

• se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

Cum se limitează adaosul comercial

Concret, proiectul prevede că se declară situație de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere pe o perioadă de 6 luni.

Pe durata situației de criză, adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.

Pentru operatorii economici înființați în cursul anului 2026, precum și cei înființați în cursul anului 2025, cu activitate mai mică de 12 luni calendaristice, adaosul comercial este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat corespunzător perioadei de activitate desfășurate.

Limitarea adaosului comercial se aplică pe tot lanțul de activitate economică.

Prin adaos comercial se înțelege diferența dintre prețul de vânzare și costul de producție, respectiv costul de achiziție, practicate de fiecare operator economic.

Exporturile sau livrările intracomunitare, doar cu avizul unor ministere

Pe durata situației de criză, exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei.

Acordul ministerelor se emite în baza unei proceduri aprobată prin ordin emis de către ministrul economiei și ministrul energiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pe durata situației de criză operatorii economici pot comercializa pe teritoriul României benzină cu un conținut de biocarburant de minim 2% în volum.

În termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de criză, ministerul de resort va analiza și va propune, dacă va fi cazul, măsuri compensatorii pentru operatorii economici astfel încât obiectivele naționale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră să nu fie afectate.

Măsurile compensatorii se aprobă prin hotărâre a Guvernului emisă la inițiativa autorității competente.

Amenzi pentru speculă

Aplicarea unor adaosuri comerciale peste cele reglementate, constituie acțiune speculativă.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC).

Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, efectuarea de către operatorii economici a operațiunilor de export sau a livrărilor intracomunitare de benzină și/sau motorină în alte condiții decât cele mai sus reglementate.

Contravențiile se sancționează cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri.

Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.

Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează prin procese verbale de contravenţie încheiate de autoritatea vamală competentă prin personalul vamal desemnat în acest scop.

În cazul în care contravenţiile sunt constatate de organele de poliţie sau de alte organe cu atribuţii de control, acestea au obligaţia de a prezenta de îndată actele constatatoare la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu mărfurile care fac obiectul contravenţiei.

Contravenientul achită amenda stabilită prin procesul-verbal în termen de cel mult 30 de zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, agentul constatator făcând menţiune despre acest termen în procesul-verbal.