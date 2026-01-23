search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Analiză Normele UE privind emisiile devin mai stricte. Ce efecte vor avea pe piața mașinilor second-hand

Publicat:

Piața europeană a mașinilor la mâna a doua este influențată atât de legislația în schimbare, cât și de evenimentele globale. Experții în domeniu preconizează că, în 2026, conducătorii auto vor simți și mai mult efectele crizei cipurilor, precum și a ofertei reduse de mașini aproape noi. În plus, normele mai stricte în ceea ce privește poluarea vor afecta și anumiți proprietari de mașini din Europa, inclusiv din România.

Mașini second-hand
Normele la nivelul UE privind emisiile devin mai stricte. Foto arhivă

Orașele europene continuă să impună restricții din ce în ce mai stricte pentru mașinile mai vechi poluante, avertizează experții în piața auto, precizând că de la 1 ianuarie 2026, țările UE au interzis accesul autoturismelor diesel care nu îndeplinesc standardul Euro 5 și autoturismelor pe benzină care nu îndeplinesc standardul Euro 2 în zonele cu emisii reduse, iar de la 1 martie, încălcarea acestor norme va fi pedepsită cu amenzi.

„Spania se află în fruntea Europei: din 2026, toate orașele cu cel puțin 50.000 de rezidenți vor fi obligate să-și extindă zonele cu emisii reduse și să restricționeze circulația mașinilor vechi.

Deși în România încă nu există zone de mediu active, mai multe orașe, printre care și București, se pregătesc să introducă zone cu emisii reduse. În București, acest proces de implementare a fost deja inițiat și se estimează că va dura aproape doi ani (2025-2027). Planul este de a limita gradual accesul pentru vehiculele cele mai poluante”, spun experții carVertical. Potrivit acestora, alte douăsprezece centre urbane majore, precum Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara se pregătesc să stabilească zone cu emisii reduse în viitorul apropiat.

În plus, UE se pregătește să schimbe standardele privind emisiile. „Începând cu 2027, va intra în vigoare standardul Euro 7 care acoperă nu doar emisiile de noxe, ci și alte tipuri de poluare, precum uzura frânelor și a anvelopelor. Acest standard se aplică și mașinilor electrice, care sunt în mod tipic mai grele și oferă un cuplu mai mare decât vehiculele convenționale. Din acest motiv, anvelopele lor tind să se uzeze mai rapid, eliberând cantități mai mari de particule de microplastic în mediul înconjurător. Mai mult, noile norme obligă mașinile să îndeplinească standardele de poluare de la momentul producției și timp de 10 ani ulterior sau după ce ating 200.000 de kilometri”, explică experții.

Prima etapă a acestor norme intră în vigoare pe 29 noiembrie 2026, când mașinile nou produse vor trebuie să obțină un certificat ce confirmă conformitatea cu Euro 7. Din noiembrie 2027, standardul Euro 7 se va aplica tuturor mașinilor nou înmatriculate în UE.

Prețurile mașinilor nu vor scădea prea curând

O analiză de piață privind efectele tuturor acestor schimbări arată că nu există indicii privind o scădere a prețurilor autoturismelor.

În ultimii ani, inflația s-a stabilizat în majoritatea țărilor UE, ceea ce a dus la rate mai mici ale dobânzilor. Cu toate acestea, conducătorii auto nu vor primi vești bune prea curând. Se estimează că prețurile mașinilor vor rămâne la un nivel similar celui de anul trecut și în 2026.

„Previziunile Băncii Centrale Europene arată că ratele dobânzilor nu vor reveni la nivelurile dinaintea pandemiei prea repede. Acest lucru înseamnă că mașinile noi nu vor fi la fel de accesibile așa cum erau în urmă cu câțiva ani”, se arată în analiză.

Deficit de mașini aproape noi pe piață

Potrivit acestuia, pandemia globală, închiderea mai multor fabrici și criza cipurilor au dus la o producție mai mică de mașini la nivel mondial între 2020 și 2023. Piața auto secundară este afectată de un deficit tot mai mare de vehicule vechi de doar câțiva ani, ceea ce menține prețul mașinilor rulate relativ ridicat.

„În prezent, valoarea mașinilor vechi de 3-6 ani scade într-un ritm mai lent decât în trecut. Piața mașinilor rulate susține prețurile ridicate și nu există niciun motiv ca acestea să scadă prea curând”, se arată în analiză.

Vești bune pentru cei care caută mașini electrice la mâna a doua

Oferta de mașini electrice second-hand crește în fiecare an pe piața secundară, iar acest proces se va accelera în 2026. Avântul mașinilor electrice înregistrat la începutul anilor 2020 va recontura piața mașinilor rulate. Multe vehicule electrice cu o vechime de doar câțiva ani se apropie de sfârșitul perioadei de leasing și vor apărea pe site-urile cu anunțuri. Având în vedere oferta din abundență, se estimează că prețurile vehiculelor electrice vor scădea.

În fiecare an, se produc tot mai multe vehicule electrice noi, iar toate vor ajunge într-un final pe piața de mașini rulate și din acest motiv vehiculele electrice devin tot mai avantajoase”, explică experții companiei de date carVertical.

Prețul convenabil este influențat și de numărul tot mai mare de vehicule electrice produse în China. Însă este prea devreme pentru a evalua cererea de astfel de vehicule, deoarece modelele chinezești se depreciază mai rapid decât cele ale producătorilor europeni cunoscuți.

Cu cât vehiculele electrice din China se depreciază mai rapid, cu atât sunt șanse mai mari ca cumpărătorii să aleagă alte mărci, spun experții auto.

Economie

Ghid de cumpărături

