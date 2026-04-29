Atenţie de unde cumpăraţi rovinieta! O platformă neautorizată le vinde cu aproape 30 de lei mai scump

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că există un portal online care vinde roviniete fără autorizare și percepe un cost suplimentar de 12% față de tariful legal.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat miercuri, 29 aprilie, că a identificat în mediul online un portal care comercializează roviniete fără a avea autorizarea instituției pentru încasarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale.

Este vorba despre site-ul erovinieta.net, administrat de SC Nethut Digital SRL, despre care CNAIR spune că nu figurează printre platformele aprobate pentru emiterea rovinietelor.

Potrivit instituției, utilizatorii care aleg să cumpere rovinieta prin acest portal ajung să plătească mai mult decât prevede legislația, deoarece peste tariful legal este adăugat un comision suplimentar de 12%.

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că a identificat în mediul online portalul https://erovinieta.net/, deținut de SC NETHUT DIGITAL SRL, portal care nu este autorizat de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinieta).

Subliniem că, la cumpărarea unei roviniete de pe site-ul https://erovinieta.net/, utilizatorii plătesc, pe lângă tariful reglementat de legislația in vigoare (OG nr. 15/2002), și un cost suplimentar de 12% pentru «servicii de procesare şi emitere manuală rovinietă»”, a transmis CNAIR.

Diferență de peste 30 de lei pentru o singură rovinietă

Compania a oferit și un exemplu concret pentru a ilustra diferența de cost.

Pentru o rovinietă valabilă 12 luni, destinată unui autoturism, cumpărată prin portalurile autorizate de CNAIR, un șofer plătește în aprilie 2026 suma de 254,95 lei, TVA inclus, reprezentând strict tariful stabilit de lege.

În schimb, aceeași rovinietă achiziționată de pe portalul neautorizat ajunge la 285,54 lei, cu TVA, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 30,59 lei, sumă trecută drept taxă pentru „servicii de procesare si emitere manuală rovinietă”.

CNAIR nu își asumă răspunderea

Reprezentanții companiei subliniază că instituția nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele probleme apărute în urma cumpărării rovinietei prin platforme neautorizate.

„În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștința utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR”, a precizat instituția.

În acest context, șoferii sunt sfătuiți să verifice cu atenție sursa înainte de a face plata și să folosească exclusiv canalele recunoscute oficial. Avertismentul vine în contextul în care tot mai mulți conducători auto aleg plata online pentru rovinietă, iar diferențele dintre site-urile oficiale și cele neautorizate pot trece ușor neobservate.

„Rugăm utilizatorii să achite rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie”, a transmis, miercuri, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Vă reamintim că, în urmă trei ani, CNAIR s-a confruntat cu o situaţie similară, atunci fiind vorba despre aplicaţia Aircrash.