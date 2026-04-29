Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul de la ora 16.00

Atenţie de unde cumpăraţi rovinieta! O platformă neautorizată le vinde cu aproape 30 de lei mai scump

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că există un portal online care vinde roviniete fără autorizare și percepe un cost suplimentar de 12% față de tariful legal.

Atenţie de unde cumpăraţi rovigneta! FOTO: CNAIR
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat miercuri, 29 aprilie, că a identificat în mediul online un portal care comercializează roviniete fără a avea autorizarea instituției pentru încasarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale.

Este vorba despre site-ul erovinieta.net, administrat de SC Nethut Digital SRL, despre care CNAIR spune că nu figurează printre platformele aprobate pentru emiterea rovinietelor.

Potrivit instituției, utilizatorii care aleg să cumpere rovinieta prin acest portal ajung să plătească mai mult decât prevede legislația, deoarece peste tariful legal este adăugat un comision suplimentar de 12%.

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că a identificat în mediul online portalul https://erovinieta.net/, deținut de SC NETHUT DIGITAL SRL, portal care nu este autorizat de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinieta).

Subliniem că, la cumpărarea unei roviniete de pe site-ul https://erovinieta.net/, utilizatorii plătesc, pe lângă tariful reglementat de legislația in vigoare (OG nr. 15/2002), și un cost suplimentar de 12% pentru «servicii de procesare şi emitere manuală rovinietă»”, a transmis CNAIR.

Diferență de peste 30 de lei pentru o singură rovinietă

Compania a oferit și un exemplu concret pentru a ilustra diferența de cost.

Pentru o rovinietă valabilă 12 luni, destinată unui autoturism, cumpărată prin portalurile autorizate de CNAIR, un șofer plătește în aprilie 2026 suma de 254,95 lei, TVA inclus, reprezentând strict tariful stabilit de lege.

În schimb, aceeași rovinietă achiziționată de pe portalul neautorizat ajunge la 285,54 lei, cu TVA, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 30,59 lei, sumă trecută drept taxă pentru „servicii de procesare si emitere manuală rovinietă”.

CNAIR nu își asumă răspunderea

Reprezentanții companiei subliniază că instituția nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele probleme apărute în urma cumpărării rovinietei prin platforme neautorizate.

„În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștința utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR”, a precizat instituția.

În acest context, șoferii sunt sfătuiți să verifice cu atenție sursa înainte de a face plata și să folosească exclusiv canalele recunoscute oficial. Avertismentul vine în contextul în care tot mai mulți conducători auto aleg plata online pentru rovinietă, iar diferențele dintre site-urile oficiale și cele neautorizate pot trece ușor neobservate.

„Rugăm utilizatorii să achite rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie”, a transmis, miercuri, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Vă reamintim că, în urmă trei ani, CNAIR s-a confruntat cu o situaţie similară, atunci fiind vorba despre aplicaţia Aircrash.

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Doctorița care s-a sinucis azi-dimineață în București era fiica pilotului aeronavei lui Ceaușescu. Filmul complet al tragediei
gandul.ro
image
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
mediafax.ro
image
Radu Drăgușin, tăiere uriașă de salariu dacă Tottenham retrogradează! Dezvăluirea lui Florin Manea
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
observatornews.ro
image
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
cancan.ro
image
Ajutor la pensie pentru o categorie de pensionari. 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Turist amendat pentru apă cumpărată din magazin? Ce pot și ce nu pot impune pensiunile din România. Când sunt legale „amenzile”
playtech.ro
image
Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a gimnasticii mondiale
fanatik.ro
image
Cum pregătește Ilie Bolojan interzicerea cumulului pensiei și salariului de la stat în timp ce guvernul este vizat de moțiune. Bugetarii pensionari care ar putea să fie obligați să renunțe la 85 la sută din pensie
ziare.com
image
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Cuba Gooding Jr. în România alături de Codin Maticiuc! UPDATE: Actorul a ajuns la Parlament după ce a vizitat șantierul noului spital IMAGINI FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ilie Bolojan dezvăluie motivele care au dus la furia PSD
actualitate.net
image
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
click.ro
image
Fiul lui Constantin Măgureanu i-a declarat război tatălui său. Ce acuzații îi aduce: „De unde își permite soția ta actuală să vorbească despre fostele tale relații?”
click.ro
image
Momente adorabile cu fiica Ginei Pistol și a lui Smiley: Josephine își prezintă colecția de jucării
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
Click!

image
Chinurile groaznice prin care a trecut copilul român de 9 ani din Belgia, găsit mort într-o valiză: „Îl puneau să stea în genunchi pe orez”
image
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?

OK! Magazine

image
Micul prinț în pericol s-ajungă ca Andrew? Oripilați de idee, William și Kate iau măsuri. Planul menit să nu dea greș

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic