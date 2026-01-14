Ce preț are rovinieta în România, în 2026

Autoritățile din România au adoptat oficial Legea nr. 275/2024, care aduce modificări semnificative în ceea ce privește plata rovinietei. Aceste schimbări au intrat în vigoare în 2026 și vizează facilitarea procesului de plată pentru șoferii care circulă pe drumurile publice din țară.

Rovinieta reprezintă taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și este obligatorie pentru toate vehiculele. Aceasta poate fi achiziționată pentru diferite perioade de valabilitate, în funcție de necesitățile fiecărui șofer. Perioadele de valabilitate variază între 1 zi, 7 zile, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni. Aceste opțiuni permit o flexibilitate în utilizarea drumurilor naționale din România, oferind șoferilor posibilitatea de a alege varianta cea mai potrivită în funcție de durata și frecvența deplasărilor.

Valabilitatea și tarifele sunt stabilite în funcție de tipul vehiculului, iar pentru a evita sancțiunile, șoferii trebuie să se asigure că achiziționează rovinieta corespunzătoare înainte de a utiliza rețeaua de drumuri naționale.

Pentru o mașină obișnuită, costurile pornesc de la:

aproximativ 3,5 euro pentru o zi,

6 euro pentru o perioadă de 10 zile,

9,5 euro pentru o valabilitate de o lună,

15 euro pentru 60 de zile și ajung la 50 de euro pentru un an întreg de circulație.

Tarifele sunt mai ridicate pentru vehicule comerciale sau pentru transport de marfă și pasageri, în funcție de greutatea totală și clasă, potrivit CNADNR.ro.

Unde poate fi cumpărată rovinieta

În prezent, procesul de cumpărare este integral digitalizat și camerele de verificare citesc automat numerele de înmatriculare. Șoferii pot achiziționa rovinieta online pe site-ul CNAIR, direct din aplicații partenere sau din majoritatea benzinăriilor din țară. Plata este instantanee, iar dovada apare în sistem fără a fi nevoie de un document tipărit ori de lipit pe parbriz.

Există mai multe modalități de a achiziționa o rovinietă:

Online, pe site-ul oficial al CNAIR la secțiunea de roviniete.

Direct din benzinării din toată țara, unde majoritatea punctelor vând roviniete.

Prin terminalele self-pay din centre comerciale sau magazine.

Când achiziționezi, introdu corect numărul de înmatriculare, țara de origine și categoria vehiculului, orice greșeală poate face ca rovinieta să fie considerată nevalabilă, ceea ce te poate costa amenzi

Autoritățile recomandă însă verificarea atentă a datelor introduse, în special numărul de înmatriculare și țara vehiculului. O singură cifră greșită poate duce la anularea automată a validității și la aplicarea sancțiunilor, chiar dacă taxa a fost achitată corect.

Amenzi mari pentru lipsa taxei de drum

Monitorizarea se face prin sute de camere amplasate pe drumurile naționale, la puncte fixe și mobile. Pentru autoturisme, amenda pornește de la 500 de lei și poate ajunge până la 1.000 de lei, în funcție de categoria autovehiculului și de situațiile constatate. Transportatorii pot primi sancțiuni semnificativ mai mari, iar amenzile pentru camioane depășesc chiar 20.000 de lei, potrivit regulilor actualizate.

O parte dintre modificări au fost introduse în toamna lui 2025, când a intrat în vigoare creșterea tarifelor și alinierea sancțiunilor. În paralel, autoritățile discută posibilitatea unui sistem viitor bazat pe taxare în funcție de distanță, asemănător celui utilizat în alte state europene.

Regula esențială este simplă. Înainte de a pleca la drum, fiecare șofer trebuie să verifice dacă are o rovinietă validă. Pentru cei care circulă frecvent, varianta pe un an rămâne cea mai avantajoasă financiar. CNAIR sfătuiește conducătorii auto să evite site-urile obscure și să folosească platforme oficiale sau canale partenere verificate, pentru a nu plăti o taxă care să nu fie înregistrată în sistem.

Modificări aduse de Legea nr. 275/2024

Una dintre principalele modificări introduse de Legea nr. 275/2024 este posibilitatea achitării rovinietei pentru ziua în curs până cel târziu la ora 24 a zilei următoare. Această excepție se aplică utilizatorilor vehiculelor înmatriculate în România, începând cu anul 2026. Cu toate acestea, în prezent rovinieta poate fi achiziționată până la miezul nopții în ziua în care călătoria a fost efectuată.

De asemenea, legea aduce schimbări în modul de verificare a rovinietei pentru vehiculele înmatriculate în alte state. Inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, polițiștii rutieri, personalul CNAIR din punctele de control pentru trecerea frontierei și polițiștii de frontieră vor putea constata contravențiile și aplica sancțiunile pe loc, după identificarea conducătorului auto.

Introducerea sistemului TollRo pentru vehiculele grele

Începând cu 1 ianuarie 2026, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, se va introduce sistemul TollRo. Acesta va calcula taxa de drum pe baza numărului de kilometri parcurși și a unei tarife pe kilometru, care va fi stabilită ulterior.

Noua lege aduce flexibilitate în ceea ce privește plata rovinietei, permițând achitarea acesteia până la ora 24 a zilei următoare utilizării drumurilor naționale. Totuși, aceste prevederi se vor aplica abia din 2026. Până atunci, este esențial ca șoferii să achite rovinieta înainte de a porni la drum, pentru a evita sancțiunile. Pentru mai multă rapiditate și confort, platformele online autorizate reprezintă o alternativă optimă care simplifică procesul de achiziție. Rămâi mereu informat cu privire la noile legi, pentru a conduce întotdeauna în conformitate cu prevederile legale.