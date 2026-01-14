search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce preț are rovinieta în România, în 2026

0
0
Publicat:

Autoritățile din România au adoptat oficial Legea nr. 275/2024, care aduce modificări semnificative în ceea ce privește plata rovinietei. Aceste schimbări au intrat în vigoare în 2026 și vizează facilitarea procesului de plată pentru șoferii care circulă pe drumurile publice din țară.

Un șofer vrea să cumpere o rovinietă de pe telefon, din mașină
Tarifele pentru rovinietă pot fi achitate și online. Foto arhivă

Rovinieta reprezintă taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și este obligatorie pentru toate vehiculele. Aceasta poate fi achiziționată pentru diferite perioade de valabilitate, în funcție de necesitățile fiecărui șofer. Perioadele de valabilitate variază între 1 zi, 7 zile, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni. Aceste opțiuni permit o flexibilitate în utilizarea drumurilor naționale din România, oferind șoferilor posibilitatea de a alege varianta cea mai potrivită în funcție de durata și frecvența deplasărilor.

Valabilitatea și tarifele sunt stabilite în funcție de tipul vehiculului, iar pentru a evita sancțiunile, șoferii trebuie să se asigure că achiziționează rovinieta corespunzătoare înainte de a utiliza rețeaua de drumuri naționale.

Pentru o mașină obișnuită, costurile pornesc de la:

  • aproximativ 3,5 euro pentru o zi,
  • 6 euro pentru o perioadă de 10 zile,
  • 9,5 euro pentru o valabilitate de o lună,
  • 15 euro pentru 60 de zile și ajung la 50 de euro pentru un an întreg de circulație.

Tarifele sunt mai ridicate pentru vehicule comerciale sau pentru transport de marfă și pasageri, în funcție de greutatea totală și clasă, potrivit CNADNR.ro.

image

Unde poate fi cumpărată rovinieta

În prezent, procesul de cumpărare este integral digitalizat și camerele de verificare citesc automat numerele de înmatriculare. Șoferii pot achiziționa rovinieta online pe site-ul CNAIR, direct din aplicații partenere sau din majoritatea benzinăriilor din țară. Plata este instantanee, iar dovada apare în sistem fără a fi nevoie de un document tipărit ori de lipit pe parbriz.

Există mai multe modalități de a achiziționa o rovinietă:

  • Online, pe site-ul oficial al CNAIR la secțiunea de roviniete.
  • Direct din benzinării din toată țara, unde majoritatea punctelor vând roviniete.
  • Prin terminalele self-pay din centre comerciale sau magazine.
  • Când achiziționezi, introdu corect numărul de înmatriculare, țara de origine și categoria vehiculului, orice greșeală poate face ca rovinieta să fie considerată nevalabilă, ceea ce te poate costa amenzi

Autoritățile recomandă însă verificarea atentă a datelor introduse, în special numărul de înmatriculare și țara vehiculului. O singură cifră greșită poate duce la anularea automată a validității și la aplicarea sancțiunilor, chiar dacă taxa a fost achitată corect.

Amenzi mari pentru lipsa taxei de drum

Monitorizarea se face prin sute de camere amplasate pe drumurile naționale, la puncte fixe și mobile. Pentru autoturisme, amenda pornește de la 500 de lei și poate ajunge până la 1.000 de lei, în funcție de categoria autovehiculului și de situațiile constatate. Transportatorii pot primi sancțiuni semnificativ mai mari, iar amenzile pentru camioane depășesc chiar 20.000 de lei, potrivit regulilor actualizate.

O parte dintre modificări au fost introduse în toamna lui 2025, când a intrat în vigoare creșterea tarifelor și alinierea sancțiunilor. În paralel, autoritățile discută posibilitatea unui sistem viitor bazat pe taxare în funcție de distanță, asemănător celui utilizat în alte state europene.

Regula esențială este simplă. Înainte de a pleca la drum, fiecare șofer trebuie să verifice dacă are o rovinietă validă. Pentru cei care circulă frecvent, varianta pe un an rămâne cea mai avantajoasă financiar. CNAIR sfătuiește conducătorii auto să evite site-urile obscure și să folosească platforme oficiale sau canale partenere verificate, pentru a nu plăti o taxă care să nu fie înregistrată în sistem.

Modificări aduse de Legea nr. 275/2024

Una dintre principalele modificări introduse de Legea nr. 275/2024 este posibilitatea achitării rovinietei pentru ziua în curs până cel târziu la ora 24 a zilei următoare. Această excepție se aplică utilizatorilor vehiculelor înmatriculate în România, începând cu anul 2026. Cu toate acestea, în prezent rovinieta poate fi achiziționată până la miezul nopții în ziua în care călătoria a fost efectuată.

De asemenea, legea aduce schimbări în modul de verificare a rovinietei pentru vehiculele înmatriculate în alte state. Inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, polițiștii rutieri, personalul CNAIR din punctele de control pentru trecerea frontierei și polițiștii de frontieră vor putea constata contravențiile și aplica sancțiunile pe loc, după identificarea conducătorului auto.

Introducerea sistemului TollRo pentru vehiculele grele

Începând cu 1 ianuarie 2026, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, se va introduce sistemul TollRo. Acesta va calcula taxa de drum pe baza numărului de kilometri parcurși și a unei tarife pe kilometru, care va fi stabilită ulterior.

Noua lege aduce flexibilitate în ceea ce privește plata rovinietei, permițând achitarea acesteia până la ora 24 a zilei următoare utilizării drumurilor naționale. Totuși, aceste prevederi se vor aplica abia din 2026. Până atunci, este esențial ca șoferii să achite rovinieta înainte de a porni la drum, pentru a evita sancțiunile. Pentru mai multă rapiditate și confort, platformele online autorizate reprezintă o alternativă optimă care simplifică procesul de achiziție. Rămâi mereu informat cu privire la noile legi, pentru a conduce întotdeauna în conformitate cu prevederile legale.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
gandul.ro
image
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
mediafax.ro
image
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
fanatik.ro
image
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Primul aliment analizat în laborator care nu este nici falsificat, nici cu bacterii
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
cancan.ro
image
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
prosport.ro
image
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
playtech.ro
image
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să fie amenințată de o tânără de 20 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Zi liberă miercuri, 14 ianuarie 2026, pentru elevi. Ministerul Educației a DAT ORDINUL
romaniatv.net
image
REPORTAJ Incursiuni în Armenia. Erevan, capitala europeană unde Cybertruckurile Tesla merg în trafic pe lângă mașinile Lada
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe”
click.ro
image
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?