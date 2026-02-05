search
Joi, 5 Februarie 2026
Analiză Noi scumpiri în 2026: creșterea tarifelor pentru transportul rutier se va vedea la raft

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Măsurile de reducere a deficitului luate anul trecut continuă să producă efecte în lanț, aducând noi majorări de prețuri pentru produsele de pe rafturile magazinelor din cauza creșterii tarifelor de transport rutier.

Camioane pline cu mărfuri blocate în drum spre vamă
Creșterea tarifelor pentru transportul rutier aduce noi scumpiri. Foto arhivă

De la 1 ianuarie 2026, transportatorii din România resimt efectele majorării accizelor la combustibil, care pun presiune asupra bugetelor de operare, în condițiile în care carburantul reprezintă o pondere importantă din costul total al unei curse.

Transportatorii estimează o majorare cel puțin 10% a tarifelor de transport ca urmare a cumulului de factori care scumpesc operarea flotelor în România și în restul Europei.

„Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 privind compensarea creșterii accizei la motorină expiră în 30.03.2026. Dacă nu se prelungește schema de restituire a accizei la motorină până la finalul anului 2026, sigur vor crește prețurile la transport (în jur cu minim 10%).

Cât despre creșterea taxei de drum (introducerea sistemului de taxare ToolRo din 01.07.2026 la camioanele peste 3,5 t , tariful este sub cel din Bulgaria. O.G.nr. 23/2025 a mărit tarifele la vinetele deja, cred că transportatorii au mărit și anul trecut cu 5-8% prețurile la transport datorită creșterii tarifelor la vinete. Toate aceste majorări se vor vedea în prețurile de la raft, dar și în prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri”, a declarat pentru „Adevărul”, Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).

Taxarea pe kilometru va scumpi și mai mult tarifele de transport

Mihai Teodorescu, director al Eltra Logis, unul dintre principalii jucători de pe piața de logistică, transport și depozitare de nișă, a afirmat că România se pregătește să introducă un nou sistem de taxare rutieră de tip „pay-as-you-go”, care va înlocui rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone.

Potrivit acestuia, taxarea pe kilometru, diferențiată în funcție de masa vehiculului și clasa de emisii, va duce la costuri mai mari pentru transporturile interne și de tranzit.

Ne aflăm într-un moment de recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european. Creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit schimbă fundamental modul în care sunt planificate și operate flotele de transport. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor cu carburantul, taxele de drum, timpii de livrare și utilizarea eficientă a resurselor, exercitând o presiune constantă asupra marjelor operaționale.  În acest context, ajustarea tarifelor de transport devine o decizie strategică necesară pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor pe termen mediu și lung, continuitatea serviciilor și menținerea standardelor de calitate, siguranță și predictibilitate pe care clienții noștri se bazează. Prioritatea noastră rămâne adaptarea responsabilă la aceste schimbări, prin optimizare, investiții și dialog transparent cu partenerii din lanțul logistic”, a declarat Mihai Teodorescu.

Mai multe state europene au anunțat majorări ale taxelor de autostradă

O analiză a transportului internațional realizată de Eltra Logis în baza datelor interne arată că un impact semnificativ îl au și noile restricții de circulație impuse în Ungaria. Autoritățile maghiare au limitat accesul camioanelor de mare tonaj pe anumite drumuri naționale, obligând transportatorii să circule exclusiv pe autostrăzi. Pentru operatorii români, aceste măsuri înseamnă ocoluri de peste 200 de kilometri, complet taxate, care generează costuri suplimentare de circa 200 euro per cursă, alături de timpi de până la trei ori mai mari de livrare și dificultăți în planificarea rutelor.

Transportatorii au atras atenția că aceste restricții afectează direct competitivitatea și pot contraveni principiului liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană.

În același timp, la nivel european, anul 2026 aduce o serie de ajustări care contribuie la scumpirea transportului rutier. Mai multe state, printre care Franța, Polonia, Cehia, Belgia și Olanda, au anunțat majorări ale taxelor de autostradă, extinderea rețelelor de drumuri taxabile sau introducerea taxării pe kilometru, corelată cu emisiile de CO₂.

În paralel, politicile europene de mediu încurajează tranziția către flote cu emisii reduse sau zero, prin scutiri sau reduceri de taxe pentru vehiculele nepoluante. Deși necesare pe termen lung, aceste măsuri presupun investiții considerabile pentru transportatori, care se reflectă, inevitabil, în structura de costuri.

