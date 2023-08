Renault Austral, un hatchback 2.0. Confort și falitate TEST DRIVE

Vânzările în zona compactă sunt dominate în prezent de SUV-uri, și se pare că așa vor sta lucrurile pentru o perioadă de timp. Și nu ar trebui să mire pe nimeni dacă, ușor, clasicul hatchback va fi înlocuit de o caroserie relativ similară dar ceva mai înaltă, cu ceva mai multă gardă la sol, așa cum este noul Renault Austral.

Primul contact, undeva prin Spania, l-am avut cu versiunea E-Tech full hybrid 200. Acum am testat versiunea Renault Austral Mild Hybrid 160 Auto Techno Esprit Alpine, una care la capitolul imagine conservă gradul de șarm, dar care la nivelul șasiului diferă puțin.

Se spune că Austral îl înlocuiește în gama Renault pe Kadjar. Există o parte de adevăr în această afirmație, dar Austral are o misiune mult mai grea. Este pilonul Renault în segmentul compact, care va trebui să îi convingă pe cei care își doreau un Megane, fie hatch sau break, dar care vor o libertate de mișcare mai mare decât cea oferită de noul Megane E-Tech – versiunea electrică.

Cum am mai spus, pe Austral nu prea îl percep ca pe un SUV, ci ca pe o evoluție firească a clasicului hatchback. Prin urmare, nu sunt deranjat că modelul este oferit în echipare Techno Esprit Alpine, o versiune cu evidente accente sport. Sau, cu alte cuvinte, nu sunt deranjat de faptul că pe acest model găsesc jante de 19 inch. Un rând de aplauze și pentru noua linie Esprit Alpine, care înlocuiește în gama Renault echipările Renault Sport.

Confort și calitate

Calitatea percepută la exterior o regăsești și la interior, fie că vorbim despre materiale, finisare/asamblare, design sau rezoluția display-urilor care în spate au sistemul de operare Google Automotive Services.

→ Imaginea 1/11: Renault Austral TEST DRIVE FOTO Mihai Dascalescu

Poziția la volan este bună, cu o vizibilitate confortabilă spre înainte dată de poziția înaltă. Chiar dacă se întâmplă multe în zona coloanei de direcție – pe volan a mai apărut un selector pentru modurile de rulare, în spatele volanului în partea dreaptă avem selectorul cutiei de viteze – nu pot spune că postul de conducere are carențe la capitolul ergonomie. Nu te rătăcești în comenzi și manete, iar bonusul îl regăsești pe tunelul median, acolo unde s-a câștigat loc pentru a oferi un spațiu mai mare de depozitare și o suprafață care permite încărcarea wireless a telefoanelor mobile, plasată mult mai la îndemână. Sistemul de operare al celor de la Google îți permite și o personalizare care să nu te mai facă să cauți prin meniul funcțiile sau informațiile pe care le accesezi frecvent.

Locurile spate oferă spațiu bun, iar portbagajul de 500 de litri va rezolva multe nevoi. Un habitaclu care va satisface la drum lung patru persoane – dacă familia este mai mare, mai bine aruncați un ochi la modele de clasă superioară.

Patru moduri de rulare

Versiunea testată este un mild hybrid al cărui sistem este compus dintr-un motor termic de 1.3 litri supraalimentat și un motor electric de 4 CP și 10 Nm care joacă rolul de starter/generator. Puterea ajunge la puntea față, în cazul acestei versiuni, exclusiv via o cutie automată cu variație continuă – CVT. Versiunile mild hybrid de 140 CP pot fi comandate și cu o cutie manuală cu 6 trepte. Într-o utilizare cotidiană, firească, liniștită, Austral este un model care te va bucura. Un sistem mild hybrid extrem de fluid în a livra puterea, nu vei simți cum lucrează cutia. Dacă îți dorești să crești ritmul, șasiul va răspunde corect, îți va satisface nevoile dinamice.

Ca și în cazul noului Megane E-Tech, suspensia lui Austral vine cu o calibrare nouă pentru ce știam a fi o suspensie Renault – una care la viteze reduse controlează foarte bine ruliul, filtrarea denivelărilor este și ea foarte bună, nu scutură ocupanții la trecerea peste denivelări, dar în același timp nu este una pufoasă, unii chiar ar putea considera că are un parfum sportiv. Pe măsură ce viteza de deplasare crește, apare și ruliul pe viraje, este plăcut dozat pentru că oferă celui de la volan feedback față de viteza de deplasare. Via comutatorul Multi Sense de pe volan, poți selecta unul dintre cele patru moduri de rulare – Eco, Confort, Sport sau Perso (cel în care poți seta valorile personale preferate).

Un model matur

Direcția este precisă, cu un grad de asistare plăcut - asta am observat în acest test drive. Austral răspunde bine la schimbările de direcție, iar puntea față urmărește cu rigoare trasa indicată de cel de la volan. Lipsa sistemului 4Control nu afectează atât de mult manevrabilitatea. În cazul unui ritm mai alert, cutia nu prea reușește să fie la același nivel cu restul mașinii, ușor mai lentă în reacții, dar să nu uităm că Austral nu este un model sport, chiar dacă nivelul de echipare poate sugera acest lucru.

Un consum urban în regim de vară toridă cu trafic aglomerat, aer condiționat pornit continuu care a fost în jurul a 10-11 litri. La drum lung, plus o familie cu trei membri și bagaje la bord, Austral poate obține o valoare de sub 7 litri. Un model extrem de matur oferit de Renault, dar care se prea poate să aibă de luptat doar cu propriul preț. Austral are un preț de bază de 28.000 de euro, versiunea testată are un preț de pornire de 32.160 de euro, iar în echiparea testată se apropie de 40.000 de euro.

Fişa tehnică Renault Austral Mild Hybrid 160 Auto Techno Esprit Alpine

Motor – mild hybrid, L4, 1.333 cmc, 158 CP@5.250 rpm, 270 Nm@1.800-3.750 rpm

Transmisie – cutie automată CVT, tracţiune

Performanţe – 175 km/h v. max., 0-100 km/h în 9,7 secunde

Portbagaj – 500 de litri

Rezervor – 55 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.510/1.843/1.618, ampatament – 2.667

Consum mediu declarat – 6,2 l/100 km

Preţ model – de la 28.000 de euro cu TVA inclusă