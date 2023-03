Test Drive Toyota GR Supra - Nevoia de eroi

Avem nevoie de eroi, avem nevoie de semințe pentru a hrăni visurile copiilor, și astfel să ne asigurăm că avem combustibil pentru viitor. Fără a dori să aduc vreo ofensă unei Toyota Prius, nu cred că vreun copil are un poster cu acest model pe peretele din dormitorul său. Dar dacă spui Toyota Supra, deja vorbim despre o legendă, care a ajuns la a cincea generație

Am invitat noua Toyota GR Supra pe circuitul de la Motorpark România pentru o sesiune foto care să îi facă pe cei mici să se îndrăgostească de automobil, să viseze și poate astfel să sădim semințele unei pasiuni care mâine îi va transforma în ingineri care lucrează în industria auto.

Mignona din țara lui Gulliver

Vizual, noua generație Toyota Supra îmbracă într-o formă ușor sobră hainele conceptului FT-1 prezentat în 2014. Mare parte din designul superb și spectaculos al conceptului a fost conservat, dar faptul că noua Supra împarte platforma tehnică cu BMW Z4 a condus la unele compromisuri estetice.

→ Imaginea 1/11: Toyota GR Supra Foto: Mihai Dăscălescu

Unele prize de aer de pe capotă, sau cele laterale, din fața punții spate, sunt doar cu rol estetic, nu sunt funcționale. Ce-i drept, cele care sunt sculptate în bosajele aripilor spate pot fi considerate niște mici eleroane care contribuie la plusul de apăsare pe puntea spate. O siluetă mignonă, o nălucă pe care o poți omite într-un trafic populat de forme gargantuatice ale SUV-urilor. GR Supra poate fi inclusă în liga GT-urilor cu linii extravagante, dar abundă de detalii care te trimit spre motorsport – vezi acoperișul double bubble, lampa de ceață spate amplasată central.

Un spațiu restrâns

A coborî la volan și a reveni la verticală este un mic exercițiu de flexibilitate, dar face parte din exotismul asumat al acestui model. Interiorul are un parfum BMW, nu pot spune că am fost deranjat de acest aspect. În schimb, mi-aș fi dorit un interior mai amabil cu mine în viața de zi cu zi. Înțeleg ambianța de cockpit, dar în viața de zi cu zi mi-aș dori să am unde să-mi depozitez telefonul fără a-l expune la șansa de a decola la fiecare viraj la stânga de pe spațiul „special creat“ pe tunelul median.

→ Imaginea 1/8: Toyota GR Supra Foto: Mihai Dăscălescu

Nici poziționarea suporturilor pentru băuturi pe tunelul median nu este foarte fericită, iar buzunarele din portiere sunt pentru a fi bifate la inventar. Și pentru că mi-am strigat frustrările, să îmi strig și exaltările. Dar pentru a nu lăsa impresia că la volan nu este un loc plăcut, vreau să spun că GR Supra a reușit să deschidă cutia cu amintiri și într-un fel mi-a amintit de Z3 M Coupe. Și încă ceva: la volan este confortabil doar dacă ai până în 1,90 metri înălțime. Scaunul șoferului mi-a lăsat impresia că are șezutul ceva mai sus decât cel al pasagerului.

La capitolul ergonomie, pot puncta faptul că ai acces la spațiul din portbagaj, așa că o eventuală haină mai groasă o poți depozita lejer în spate fără a fi nevoie de a face naveta până în spatele mașinii, deschis hayonul – care se poate deschide doar din cheie sau via un buton de pe portiera șoferului.

O experiență lejeră

Din punct de vedere tehnic, am menționat deja faptul că Toyota Supra și BMW Z4 împart aceeași platformă. Adică sub capotă vom găsi un 6 cilindri în linie de 3 litri supraalimentat, nume de cod B58, care dezvoltă 340 CP și 500 Nm.

Toate aceste cifre ajung la puntea spate via o cutie automată ZF cu 8 trepte. Poate fi condusă lejer într-un regim civilizat fără a intimida. Pentru a exploata toți cei 340 CP am ales o vizită la circuitul Motorpark România. Supra poate fi un GT pe care să-l conduci într-un ritm extrem de rapid și curat. Ce-i drept, mașina are un apetit senzațional pentru supravirări, iar acest lucru îl intuiești după modul cum intervin sistemele electronice pentru a tempera puterea la ieșirile din viraje.

Direcția este precisă, și ai nevoie de o minimă perioadă de acomodare cu demultiplicarea ei, asta pentru a deveni fluent și nu a acuza gratuit puntea față de nervozitate. Frânele sunt plăcute, la fel de plăcută și intuitivă este și dozarea în pedală, iar decelerarea oferită îți dă încredere să frânezi târziu.

→ Imaginea 1/8: Toyota GR Supra Foto: Mihai Dăscălescu

Pentru a nu complica lucrurile, Toyota a decis ca unitatea ZF să funcționeze în mod automat sau manual, nu mai există calea intermediară, ca la BMW, o setare sport pentru modul automat. Suspensia spate mi-aș fi dorit să fie o idee mai suplă, are unele mici limitări, cum ar fi în cazul în care te intersectezi cu acele zone de racord de la pasaje sau poduri. Spatele are o tendință ușoară de a se desprinde de sol, iar dacă acest lucru este asociat cu un carosabil ud și o schimbare de direcție, poți ajunge în situații care îți pot crește pulsul. În rest, pe o suprafață de rulare bună, GR Supra este un model minunat. Chiar și în cazul unei piste reci și ude, și a echipării cu pneuri de iarnă, puterea este trimisă la sol extrem de coerent. Da, GR Supra va dansa pe viraje extrem de elegant, însă și aici este nevoie de o mică perioadă de acomodare cu modul în care răspunde. Într-un peisaj dominat de eficiență, așa delicios este să întâlnești un model precum GR Supra, zici că ai ajuns în laboratorul unui cofetar.

FOTO - Mihai Dăscălescu

Sesiune foto realizată pe circuitul Motorpark România

Fișă tehnică – Toyota GR Supra

Motor – turbo, L6, 2.998 cmc, 340 CP @ 5.000-6.500 rpm, 500 Nm @ 1.600-4.500 rpm

Transmisie – cutie automată 8 trepte, tracțiune

Performanțe – 250 km/h v.max., 0-100 km/h în 4,3 secunde

Portbagaj – 290 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.379/1.854/1.292, ampatament – 2.470

Rezervor – 52 de litri

Consum mediu în test – 12 litri/100 km

Preț: de la 62.980 de euro cu TVA inclusă