Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025

Publicat:
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Cum se prezintă Renault 4 E-Tech după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.564 km. 

Renault 4 împarte o bună parte din tot ce este cu R5 – aceiași platformă, aceleași baterii și opțiuni de putere, dar într-o prezentare nouă. Dar nu spun ceva nou, și aș adăuga faptul că R4 este un model, poate, ceva mai curajos în a se aventura dincolo de urban. Ceea ce am și făcut în Eurocharge 2025, doar că noi am lăsat urbanul mult în spate.

Când vine vorba despre Renault 4, cred că trebuie menționat un detaliu – este cel mai vândut model Renault din istorie cu peste 8 milioane unități comercializate. Evident vorbim despre modelul care a debutat în 1961.

Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii exterior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica

Pe undeva găsesc ușor nedrept faptul că Renault 5 a sechestrat o bună parte din atenția audienței cu tema retro. Spun asta pentru că privit în detaliu, Renault 4 este un obiect poate și mai fascinant din perspectiva designului și a punților vizuale cu modelul inițial. 

Mașina

Renault 4 E-Tech – Un crossover de segment B cu o lungime de 4.144 mm și un ampatament de 2.624 mm. Bateria are o capacitate utilă de 52 kWh, iar autonomia declarată este de 409 km. Tracțiune față, 150 CP și 245 Nm. Se încarcă la stații AC cu până la 11 kW și 100 kW la stații DC. Preț model testat – 36.950 euro cu TVA inclus.

Renault 4 este construit pe platforma AmpR Small, fiind frate de platformă cu Renault 5, cu viitorul Twingo, cu Alpine A290 și noul Nissan Micra EV. Din punct de vedere al designului, R4 categoric a generat cea mai multă emoție în tur, fiind modelul cel mai alintat de priviri și curiozitatea celor de pe margine.

Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica
Detalii interior Renault 4 E-Tech Foto: Autocritica

Interiorul este o interpretare mai luminoasă a celui din R5. O planșă de bord similară, dar o suprafață vitrată mai generoasă și o idee mai mult spațiu interior. Așa ar arăta o caracterizare succintă a lui R4. Categoric este mai amabil și mai pregătit pentru utilizarea cotidiană a unei familii, fie ca vorbim de spațiu interior, de volumul portbagajului, de accesul în mașină, de conviețuirea cu mașina în general. Nu că R5 ar fi vreo tortură din acest punct de vedere, dar vizează o clientelă paote ceva mai tânără, deși designul va umezi ochii celor trecuți de prima tinerețe.

Citește și: Renault 4EVER Trophy sau viitorul privit prin lentila trecutului

Cum se conduce

Nu sunt la prima întâlnire cu Renault 4, dar până acum am verificat dacă și cât de eficientă este mașina urban. Și nu dezamăgește deloc în acest mediu.

Cum îi scoți autostrada din meniu, Renault 4 strălucește. Pe autostradă are o exprimare limitată dată de cei 52 kWh, capacitate utilă ai bateriei, dar în termeni de eficiență este la același nivel cu restul membrilor. Am zis că strălucește? Păi prima parte a traseului în care am fost la volanul lui R4, cu parcurgerea pasului Grossglockner s-a soldat cu un consum mediu de 13.8 kWh/ 100 km parcurși. Da, Renault 4 este antrenat pentru a performa urban și la viteze de până în 90 km/h. În acest ecart de exprimare este unul dintre cele mai eficiente modele.

Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Renault 4 E-Tech în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Salut faptul că poți alege dintre patru trepte de frânare regenerativă, ultima treaptă(cea mai agresivă – este modul „one pedal”). Pe un pas montan devine un joc extrem de captivant să folosești treptele de frânare regenerativă asociate cu anticiparea pentru a îmbina un stil de condus fluid cu eficiența maximă.

Dar poate cel mai mult îmi place faptul că Renault 4 este o mașină normală. Renault i-a oferit un design exterior memorabil, dar nu a transformat mașina într-un fel de bijuterie care să aibă atașat un preț prohibitiv. Este o mașină șic, de zi cu zi, care se conduce senzațional de plăcut pe drumuri virajate. Nu este la nivelul de rigoare oferit de R5. Direcția nu este atât de directă, caracterul subvirator este prezent o idee mai devreme, categoric un setup care dorește zugrăvirea unei alte imagini decât cea afișată de R5. Iar această diferențiere cred că face bine celor două modele. 

Preț mașină testată: 36.950 de euro cu TVA, prin BT Leasing: de la 465 de euro/lună

Partener principal: Schaeffler, încărcat de OMV eMotion, finanțat de BT Leasing de la Banca Transilvania, pus pe șosea de Michelin, tehnologizat de Server Config

În galeria foto veți găsi graficele pentru fiecare zi din tur cu toate datele relevante.

Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 2 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 3 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 4 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 5 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 6 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 7 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 8 Foto: Autocritica
Auto

