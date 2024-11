Noul Renault 5 atrage priviri nu doar datorită felului în care arată, dar mai ales caracteristicilor de la interior pe care brandul francez le pune cap la cap.

Prima întâlnire cu noul model Renault 5 a fost prin luna februarie, eveniment care m-a făcut să vin la primul test drive cu așteptările poziționate undeva la un nivel mediu, pentru a mă feri de o eventuală dezamăgire. Oare este acest nou R5 o mașină care să completeze un design superb?

Doar să întâlnești mașina pe stradă și este suficient pentru a genera emoție. Așa că aproape am închis ochii, am refuzat să privesc o parcare plină de R5, am urcat la volanul primului R5 iconic (mă refer la nivelul de echipare – pentru că mașina are deja acest statut) și am plecat la drum. Cei de la Renault au plusat cu un traseu de test pe Riviera franceză.

Cu puțin înainte de a așterne toată confesiunea legată de cum rulează această creație, trebuie să introduc în peisaj câteva date tehnice. Probabil cel mai important detaliu este acela că mașina este construită pe o platformă nouă, AmpR Small, fiind cea care găzduiește și noul Renault 4. Este o platformă dedicată vehiculelor electrice de segment B, împrumută componente ale suspensiei față de la Clio și Captur, un sistem de direcție cu o demultiplicare scurtă – 13.7, o atenție deosebită acordată amortizoarelor pentru a absorbi greutatea suplimentară a bateriei, și o suspensie spate multilink – un detaliu rar, dacă nu exclusiv în acest segment.

La acest moment este disponibilă o singură motorizare, cea de 110 kW/150 CP, asociată cu bateria de 52 kWh. Ulterior, vor fi disponibile două noi motorizări, una de 90 kW/120 CP și 70 kW/95 CP, care vor putea fi asociate cu o baterie de 40 kW.

La joie de vivre

Așadar, am urcat repede la volan, am găsit un peisaj relativ familiar din punct de vedere ergonomic – asta dacă ai condus noul Megane sau Scenic E-TECH, așa că nu am avut nevoie de vreo perioadă specială de acomodare. Cu toate că experiența m-a făcut imediat să realizez că sunt la volanul unui model special, am stat cu toate simțurile ciulite, evitând să dau un verdict prematur – noul R5 însă s-a încăpățânat și a rămas exemplar pe tot traseul nostru.

În primul rând am fost șocat de cât de bună este antifonarea, izolarea fonică: până la viteze de 90-100 km/h este o liniște superbă în mașină. Apoi, se naște un zgomot aerodinamic provenit din zona oglinzilor. Liniște și de la trenul de rulare, incredibil de bine izolat habitaclul de tot ce este zgomot de lucru al suspensiei.

Calibrarea suspensiei este un alt punct de referință, și nu doar pentru R5, ci pentru întreg segmentul B, chiar și C. Iar faptul că Renault a inclus în buclele de test și secțiuni de drumuri secundare extrem de denivelate – sau cel puțin asta am găsit eu – îmi confirmă că francezii au mare încredere în calibrarea suspensiei noului R5. Înainte de a continua, aș dori să readuc în cadru ce a fost Renault 5: o mașină accesibilă, de buget, una care nu avea pretenții premium. Și cred că de aici ar trebui să plecăm cu acceptarea și poziționarea noului R5. Deci, aplauze pentru calibrarea suspensiei și cât de bine este izolat fonic interiorul.

R5 este o mașinuță de sub 4 metri, cu un ampatament de 2.540 mm și o direcție extrem de scurtă ca demultiplicare. Este o mașină extrem de vie, cu o bucurie de a schimba direcția ce m-a făcut pentru prima dată să savurez un traseu montan virajat, fiind la volanul unui model electric. Masa de 1.449 kg este cu puțin peste 100 kg mai mult decât cea a unui Clio E-TECH, dacă este să privim la un nivel similar de putere.

Dar această vivacitate nu o pot asocia cu o nervozitate a mașinii, este foarte ușor și intuitiv de dozat volanul. 150 CP și 245 Nm sunt suficienți pentru a te face să zâmbești. Chiar dacă cele 8 secunde necesare pentru a ajunge la 100 km/h nu vor impresiona într-un peisaj care valorizează tot mai mult astfel de valori irelevante în viața de zi cu zi, cuplul îți va oferi multă satisfacție în trafic pentru că ajută la reprize foarte bune.

Interior și exterior, un cuplu (aproape) perfect

Prima zi, după un traseu mixt, care a inclus autostradă, urban dar și mult drum montan unde, nu pot nega, m-am bucurat puțin de latinitate, am terminat-o cu un consum mediu de 14,1 kWh. Rulat cu tot confortul, Renault anunță un consum mediu în ciclu WLTP de 14,9 kWh. A doua zi, traficul urban din Nisa, de la orele 8.00-9.00 dimineața, m-a făcut martorul unui consum de 10 kWh – ce-i drept, în condiții ideale, căci temperatura exterioară era de 20-22 de grade, iar aerul condiționat era oprit pentru că nu am simțit nevoia.

Renault oferă posibilitatea de a încărca AC până la 11 kW și DC până la 100 kW (pentru versiunea cu baterie de 52 kWh). Versiunile cu baterie de 40 kWh vor putea încărca DC până la 80 kW. Probabil acest detaliu poate fi considerat un minus al mașinii, dar va fi unul real sau nu în funcție de client. Versiunea testată se încarcă complet la o stație AC de 11 kW în 4,5 ore și la una de 100 kW are nevoie de 30 de minute pentru a ajunge de la 0 la 80% grad de încărcare.

Scaunele sunt superbe, atât ca desen, cât și ca suport, iar planșa de bord este retro. Ce-i drept, personal, apreciez mai mult versiunea de echipare techno care aduce material textil pe planșa de bord, decât cea din iconic cinq cu imitația de piele. Spațiul pe locurile din spate este limitat: la cei 1,88 metri înălțime, cu o poziție corectă la volan, în spatele meu nu prea mai rămâne loc decât pentru un copil de până în 10 ani. Portbagajul cu cei 326 de litri se laudă cu un record de volum în clasă. Probabil singurul mic reproș ergonomic pleacă spre desenul buzunarelor din portierele față: atenție la ce depozitați în ele pentru că la o frânare mai puternică pot zbura obiectele de acolo și le puteți recupera de pe sub pedalier.

O mașină cu suflet

În România, fără bonusul Rabla Plus, prețul pentru versiunea testată (Renault 5 iconic cinq cu bateria de 52 kWh și 150 CP) este de 32.750 de euro. Versiunea cu baterie de 40 kWh și 120 CP va costa 30.950 de euro. Versiunea R5 techno baterie 40 kWh și 120 CP – 28.950 de euro/52 kWh și 150 CP – 30.750 de euro. Versiunea de bază R5 evolution 40 kWh și 120 CP va avea un preț de 26.890 de euro. Din aceste prețuri se scade, evident, suma oferită prin Rabla Plus. Va exista o versiune R5 five cu bateria de 40 kWh și 95 CP al cărei preț va fi de sub 25.000 de euro.

Cred cu tărie că Renault 5 a mai născut un învingător. Bifează cu o dezinvoltură incredibilă atât de multe puncte la capitolul satisfacție în utilizare încât nu va putea fi trecut cu vederea. Și un ultim detaliu: am scris acest text de pe terasa unei cafenele de undeva dintr-un cătun francez. Am privit traficul preț de vreo 10 minute, un peisaj alb-negru, cu nuanțe de gri pe alocuri, și un R5 galben care colorează peisajul. Sunt extrem de fericit că se mai nasc mașini care au suflet!

Fişă tehnică – Renault 5 iconic cinq

Motor – Electric, 150 CP și 245 Nm

Transmisie – cutie automată

Performanţe – 150 km/h v. max., 0-100 km/h în 8 secunde

Portbagaj – 326 de litri

Baterie – 52 kWh capacitate totală

Încărcare – AC până la 11 kW/ CC până la 100 kW

Dimensiuni – L/l/h (mm) 3.992/1.774/1.498, ampatament – 2.540

Consum mediu declarat – 14,9 kWh/100 km

Preţ – de la 26.890 de euro cu TVA inclusă (fără Rabla Plus)