MAI cumpără de la Renault 5.000 de autospeciale pentru Poliție și Jandarmerie. Cât costă achiziția

Ministerul Afacerilor Interne a atribuit companiei Renault Commercial Roumanie un contract în valoare de aproape 578 de milioane de lei pentru furnizarea a maximum 5.000 de autoturisme hibride, care vor fi distribuite către structuri precum Poliția Română și Jandarmerie.

Contract de sute de milioane de lei pentru cele 5.000 de autospeciale noi

Renault Commercial Roumanie a câștigat o licitație organizată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru achiziționarea unui număr maxim de 5.000 de mașini hibride, vehiculele fiind destinate mai multor structuri ale instituției, printre care Poliția Română, Jandarmeria și Poliția de Frontieră.

Estimat la 577,864 milioane de lei, fără TVA, contractul a fost atribuit pentru suma de 577,861 milioane de lei, fără TVA, conform datelor Profit.ro.

La procedură a participat și Trust Motors.

Cum vor fi împărțite noile mașini către instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

IGPR vizează achiziționarea a 190 – 3.640 autoturisme, iar IGJR ar putea cumpăra între 60 – 700 de autoturisme. La nivelul întregului acord-cadru, pentru IGPF sunt prevăzute 40 – 400 autoturisme, iar pentru DGPI și DALI câte 10 – 130 autoturisme 4×2.

Acordul-cadru include trei loturi: – autoturisme 4×2 hibrid inscripționate; cantitate minimă 400, cantitate maximă 2.750; – autoturisme 4×2 hibrid neinscripționate; cantitate minimă 250, cantitate maximă 1.500; – autoturisme 4×4 inscripționate; cantitate minimă 200, cantitate maximă 750.

De unde a găsit statul bani în plină criză a deficitului bugetar

Sursa de finanțare o reprezintă: fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, fonduri aferente cadrului financiar în vigoare la momentul contractării, PNRR și bugetul de stat.

Este argumentat că situația actuală a înzestrării cu mijloace tehnice a structurilor MAI este „grevată de o serie de neajunsuri generate de deficitele” înregistrate la mai multe categorii de autovehicule.

„Având în vedere faptul că mijloacele de mobilitate terestră aflate în dotare sunt supuse permanent unei intense uzuri fizice și morale, măsurile practicate privind realizarea înzestrării au asigurat parțial necesarul de mijloace al unităților, deficitele înregistrate perpetuându-se de la un an la altul.

Se dorește încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 24 de luni, pentru achiziționarea de autovehicule care să satisfacă nevoile structurilor din cadrul MAI”, mai arată MAI, potrivit sursei citate.

Renault Commercial Roumanie SRL, compania care vinde pe piața din România mașinile Dacia, Renault și Nissan, a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 5,54 miliarde de lei (+2% față de 2023) și un profit net de 16,01 milioane de lei (-78% față de 2023), potrivit termene.ro.