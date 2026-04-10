„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un britanic. „S-au aprins 20 de martori și s-a oprit brusc. Trebuie retrasă de pe piață”

Un bărbat din Marea Britanie cere retragerea de pe piață a unor modele auto pe care le numește „Temu Range Rover”, după ce mașina sa, cumpărată de doar două săptămâni, s-a oprit brusc în trafic, în timp ce își ducea copilul la grădiniță.

Alan Lee, în vârstă de 37 de ani, a cumpărat un Jaecoo 7 PHEV Luxury în valoare de aproximativ 40.000 de euro, după ce a văzut numeroase recenzii pozitive despre acest model, relatează Daily Mail.

La câteva zile după achiziție, a observat un prim semn ciudat: „Farurile pâlpâiau când luam curbele. Mi s-a părut ciudat”.

Problema a devenit gravă în momentul în care, aflat pe un drum aglomerat, mașina s-a oprit complet chiar înainte de intrarea într-un sens giratoriu.

„Eram pe un drum aglomerat, iar mașina pur și simplu a murit, s-a oprit complet”, a spus el. „Când am intrat în sensul giratoriu, s-a blocat și au apărut aproximativ 20 de avertizări pe bord. Arăta toate erorile posibile. Nu mai puteam băga nici în drive, nici în marșarier”.

Bărbatul a sunat la urgențe, iar poliția a blocat banda de circulație. Mașina a fost ulterior tractată și se află încă într-un depozit.

Apel la retragerea modelului

După incident, acesta cere rechemarea modelului, susținând că nu este sigur pentru drum.

„Sunt un exemplu real că nu le pasă de clienți”, a declarat el. „Este un «Range Rover de pe Temu»; oamenii trebuie să știe ce se întâmplă cu aceste mașini. Cred că este nevoie de mai multă reglementare”.

El a amintit că unele modele Jaecoo 7 au fost deja rechemate anterior și consideră că și al său ar trebui inclus: „Clar, modelul meu și altele nu sunt potrivite pentru drum”.

Reacția companiei

Reprezentanții Jaecoo UK susțin că tratează situația cu seriozitate și că au oferit un vehicul de înlocuire, precizând totodată că clientul este informat constant prin intermediul companiei de leasing sau finanțare.

Porecla vine din comparația cu Temu, cunoscută pentru produsele foarte ieftine. Deși aplicația vinde o gamă variată de articole, autoturismele nu se numără printre acestea.