UE vrea să introducă noi taxe pentru coletele Temu, Shein şi AliExpress

Uniunea Europeană vrea să introducă de la 1 noiembrie un nou comision de procesare la coletele mici importate din afara blocului comunitar. Asa au decis joi negociatorii de la Parlamentul European şi statele membre UE, transmite DPA.

Decizia este menită să rezolve creşterea livrărilor coletelor cu valoare redusă din comerţul online şi să acopere costurile administrative asociate cu procesarea şi inspectarea livrărilor mici.

Conform acordului, comisionul se aplică de la la 1 noiembrie la fiecare produs comandat online şi importat în UE, colectat de autorităţile naţionale. Comisia Europeană urmează să stabilească cuantumul exact.

Acordul trebuie aprobat de Parlamentul European şi statele membre UE înainte de a deveni lege.

Comisionul va completa planificatele taxe vamale. În prezent, coletele cu o valoare de sub 150 euro (173 dolari) care vin în cele 27 state membre UE sunt scutite de taxe vamale.

Începând din iulie, vor fi impuse temporar taxe vamale de trei euro la coletele care depăşesc acest prag, până când va fi lansată o platformă digitală, probabil în 2028, care va impune taxe vamale indiferent de valoarea coletului.

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress, în condiţiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.

Renunţarea la pragul de 150 euro va crea condiţii de concurenţă echitabile pentru toţi vânzătorii, indiferent de locaţie, a precizat Uniunea Europeană.

În 2024, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depăşeşte 150 euro, au intrat pe piaţa UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 şi de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislaţia europeană. Această creştere exponenţială ridică numeroase semne de întrebare în condiţiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.

Numai în Germania sunt livrate zilnic aproximativ 400.000 colete de la Shein şi Temu, peste 14 milioane de persoane au făcut cumpărături online anul trecut, conform datelor Federaţiei germane de retail (HDE).

Noile reglementări ar urma să combată fraudele şi să evite acele importuri care sunt deliberat declarate cu o valoare subestimată în declaraţiile vamale, pentru evitarea plăţii taxelor.

Declaraţiile vamale neconforme au un efect negativ asupra firmelor din UE, care concurează cu importurile low-cost, a precizat Comisia Europeană. În plus, exceptarea coletelor mici de la plata taxelor vamale îi determină pe importatori să împartă comenzile mai mari în colete mai mici când sunt trimise în UE, generând risipă de ambalaje.

Analiştii atrag atenţia că vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectaţi de practicile neloiale şi de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul pieţelor online. În cele din urmă, numărul mare de colete expediate şi transportate are o amprentă ecologică şi climatică negativă.

China, principalul exportator: 91% dintre comenzile mici vin de acolo

Noile taxe vor afecta în special platformele online chinezești precum Shein, Temu și AliExpress, în condițiile în care 91% din toate comenzile cu valoare mică au provenit din China în 2024. Multe dintre colete sunt, potrivit autorităților, subevaluate deliberat pentru a evita plata taxelor.

În plus, scutirea actuală încurajează importatorii să fragmenteze comenzile mari în pachete mici, pentru a ocoli obligațiile vamale, o practică ce generează risipă masivă de ambalaje.

Măsura este un răspuns la presiunea crescândă a retailerilor europeni

Inițial, UE intenționa să elimine scutirea de taxe pentru coletele sub 150 de euro abia în 2028. Totuși, explozia importurilor ieftine din Asia a determinat companiile europene să ceară intervenții mai rapide, acuzând practici neloiale și creșterea vânzărilor de produse contrafăcute.

Analiștii avertizează că retailerii europeni, obligați să respecte standarde stricte de calitate și siguranță, sunt dezavantajați în competiția cu platformele care vând produse low-cost, uneori neconforme.

Taxa de 3 euro este doar primul pas. Din 2028, toate bunurile importate în Uniunea Europeană – fără nicio excepție valorică – vor fi supuse unor taxe vamale.

Scopul, potrivit Comisiei Europene, este de a proteja consumatorii, reduce frauda, sprijini comercianții europeni, diminua impactul asupra mediului, și e a crea condiții de piață echitabile.