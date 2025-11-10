Articol publicitar

De la „Art in Motion” la inteligența de zi cu zi – OMODA & JAECOO aduc inovația în fiecare detaliu

Într-o epocă în care designul, tehnologia și ecologia converg, conceptul de mobilitate a evoluat dincolo de simpla deplasare – devenind o formă de exprimare personală, conexiune continuă și inteligență aplicată. Prin viziunea „Art in Motion”, OMODA & JAECOO transformă mașinile din utilitare funcționale în experiențe de viață personalizate, concepute pentru o nouă generație care valorifică frumusețea intențională și inovația permeabilă vieții de zi cu zi.

OMODA 5 front view jpg

„Art in Motion”: Estetică cu Scop Funcțional

Filozofia „Art in Motion” constituie fundamentul identității OMODA: o simbioză perfectă între artă, emoție și progres tehnologic. Siluetele dinamice, contururile organice și detaliile parametrice distinctive creează o estetică vizionară care captează instantaneu privirea, simultan cu îmbunătățirea eficienței aerodinamice.

Designul OMODA transcende granițele stilului pur – este o manifestare a personalității. Fiecare componentă, de la iluminarea ambientală adaptivă până la finisajele interioare de elită, este proiectată pentru a stimula simțurile și a oferi o imersie deplină.

Inteligență Practică prin Confort și Conexiune

jaecoo 7 awd 6462 jpg

JAECOO preia această filozofie a inovației, îmbinând durabilitatea solidă cu rafinamentul tehnologic. Spațiul interior reprezintă un ambient modern și intuitiv, unde fiecare funcționalitate este accesibilă fără efort – de la display-urile digitale de înaltă fidelitate și suprafețele tactile responsive, până la interacțiunea vocală alimentată de inteligența artificială.

Tehnologia digitală personalizează fiecare călătorie:

●       Afișaje duale inteligente și tablou de bord interactiv

●       Conexiune wireless integrată și control remote extensiv

●       Actualizări software în timp real (Over-The-Air)

●       Profiluri de condus personalizabile în funcție de preferințe

●       Sistem de navigație cloud cu informații în timp real despre trafic și rute optimizate

OMODA & JAECOO se conturează astfel ca ecosisteme digitale mobile, create pentru persoanele active care își desfășoară viața la intersecția dintre urban și natură.

Performanță Verde, Eficiență Inteligentă

OMODA 9 (5) jpg

La subzistența designului rafinat și a interfeței digitale se află inovația sistemului SHS – Super Hybrid System, care reinterpretează performance-ul ecologic. Prin integrarea inteligentă a propulsiei electrice și a celei hibride, SHS asigură:

●       Accelerație instantanee și putere imediată

●       Eficiență maximizată a consumului de carburanți

●       Emisii poluante semnificativ reduse și autonomie crescută

●       Tranziții imperceptibile între modurile de operare

Această tehnologie integrează sustenabilitatea în plăcerea condusului – o balanță între responsabilitate ambientală și dinamism autentic.

Rafinament Intuitiv, Proiectat pentru Aventură

Pet camping along lake jpg

Fiecare model SUV OMODA & JAECOO este creat pentru consumatorii ce caută dincolo de confort – caută o călătorie superioară. Materialele exclusive, detaliile prețioase și ergonomia atent studiată transformă habitaclul într-un sanctuar digital sofisticat. În timp ce OMODA vorbesc unor publicuri urbane atente la estetică și tendințe, JAECOO rezonează cu exploratorii moderni, oferind rezistență, eleganță și capacitate de adaptare.

Inovația, Nucleul Identității Contemporane

GG002416 jpg

OMODA & JAECOO nu urmăresc tendințe – ele le definesc.

Prin fuziunea dintre estetica avansată și inteligența tehnologică, aceste branduri deschid o cărare către o nouă eră a mobilității inteligente, unde arta coexista cu utilitatea, iar tehnologia devine o prelungire firească a existenței zilnice.

De la „Art in Motion” la inteligența aplicată, OMODA & JAECOO infuzează inovația în fiecare detaliu, oferind șoferilor români o experiență auto cu sens digital și aspirații vizionare.

