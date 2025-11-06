Eurial Certified, siguranță și confort într-o mașină rulată cu preț avantajos

Cumpărarea unei mașini second-hand este o opțiune excelentă pentru cei care caută un vehicul în stare bună, la un preț accesibil. Alegerea reprezentanței potrivite pentru această achiziție poate face diferența între a obține o ofertă avantajoasă sau a plăti prea mult.

La Eurial Certified puteți găsi mașina ideală, care să respecte bugetul dumneavoastră dar și criteriile de fiabilitate. Explicația este una simplă: chiar dacă Eurial Certified este o companie înființată în 2024, toată echipa de vânzări a fost preluată de la Eurial Invest, ceea ce aduce garanția unor oameni bine pregătiți și experimentați, care înțeleg nevoile clientului.

Indiferent dacă sunteți în căutarea eficienței în traficul urban sau a confortului în timpul călătoriile lungi, identificarea vehiculului care se potrivește cel mai bine rutinei dumneavoastră zilnice este esențială pentru optimizarea investiției. Iar la Eurial Invest, dealerii vor răspunde nevoilor dumneavoastră.

Dacă vă doriți un SUV spațios, pentru întreaga familie, o mașină sport, pentru plimbări în doi de neuitat, sau o utilitară pentru noua afacere, Eurial Certified este locul perfect pentru a pleca acasă repede cu noua mașină achiziționată.

În doar câteva luni, Eurial Certified a vândut peste 450 de vehicule, iar în prezent în stoc se găsesc alte aproximativ 200. Sunt mașini de clasă medie, utilitare dar și mașini premium, verificate cu strictețe, pentru a vă oferi siguranță pe orice drum.

Vehiculele beneficiază de programul de garanție internațională de 24 de luni, sunt verificate cu atenție iar kilometrajul este 100% real. În plus, indiferent de marca mașinii alese, puteți apela la Eurial Certified pentru tot ceea ce ține de service și reparații.

De altfel, această reprezentanță auto multi-marcă oferă servicii complete, cu opțiuni de finanțare potrivite pentru orice buzunar. La Eurial Certified, clienții sunt consiliați pentru cea mai bună varianță de finanțare, fie că este vorba despre Leasing financiar - Trust Leasing, Leasing operațional.

Vânzătorii de la Eurial Certified vă pot prezenta o gamă de produse de la diferite mărci. Scopul lor principal este de a satisface nevoile și dorințele clientului și de a găsi cea mai bună soluție pentru acesta, indiferent de marca preferată. Mașinile pot fi testate în diferite locații, pentru a fi cât mai aproape de client. Astfel, Eurial Certified propune stocul său de automobile în Pitești, București (zona Militari), în Otopeni, în Pantelimon, Ploiești, Cluj sau Brașov.

Vânzătorii vă pot sfătui în privința mărcilor și a modelelor de mașini, pentru ca orice eventual dubiu să fie risipit iar procesul de achiziție să se încheie cu un cumpărător încântat de noua mașină.

La Eurial Certified posibilitatea serviciilor buy-back & trade-in devine tot mai atractivă iar calitatea fiecărui vehicul din stoc este certificată. Pe site-ul Eurial Certified veți găsi oferte și promoții zilnice, pentru că noua dumneavoastră reprezentanță auto preferată vrea să vă devină partener pe termen lung.

Articol sustinut de Eurial Certified