De ce pasiunea europenilor pentru SUV-uri stârnește îngrijorare

În Regatul Unit și în întreaga Europă, mașinile devin din ce în ce mai lungi, mai late și mai grele. Mașinile mari sunt considerate practice, sigure și atrăgătoare, iar vânzările sunt în creștere. Însă unele orașe sunt hotărâte să le limiteze.

Parisul este renumit pentru multe lucruri. Monumentele sale, precum Turnul Eiffel și Arcul de Triumf. Bulevardele și aleile sale largi și pline de verdeață, muzeele și galeriile de artă, bucătăria sa rafinată. Și traficul cu adevărat îngrozitor.

În ultimii 20 de ani, autoritățile orașului au încercat să rezolve problema, introducând zone cu trafic și emisii reduse, promovând transportul în comun și mersul pe bicicletă și, mai recent, restricționând mașinile mari, scrie BBC.

În octombrie 2024, tarifele de parcare pentru vehiculele „grele” ale vizitatorilor au fost triplate, în urma unui vot public, ajungând de la 6 la 18 euro pentru o oră de ședere în centru și de la 75 la 225 de euro pentru șase ore.

„Cu cât este mai mare, cu atât poluează mai mult”, a declarat primarul Parisului, Anne Hidalgo, înainte de vot. Noile restricții, a susținut ea, vor „accelera tranziția ecologică, în cadrul căreia combatem poluarea aerului”.

Câteva luni mai târziu, primăria a afirmat că numărul mașinilor foarte grele care parchează pe străzile orașului a scăzut cu două treimi.

Orașele din alte părți iau notă, inclusiv în Regatul Unit. Consiliul din Cardiff a decis deja să majoreze costul permiselor de parcare pentru mașinile care cântăresc mai mult de 2 400 kg - echivalentul a aproximativ două Ford Fiesta.

Autoritatea controlată de laburiști a declarat: „Aceste vehicule mai grele produc de obicei mai multe emisii, provoacă o uzură mai mare a drumurilor și, în mod critic, prezintă un risc semnificativ mai mare în cazul unei coliziuni rutiere”.

Pentru început, taxele mai mari se vor aplica doar unei mici minorități de modele de vehicule, dar Cardiff intenționează să reducă pragul de greutate în timp. Alte autorități locale se gândesc la măsuri similare.

Dar mulți proprietari spun că sunt dependenți de mașinile mari.

Matt Mansell, un tată a trei copii stabilit în Guildford, conduce o companie de tehnologie, precum și o afacere de dezvoltare imobiliară, și spune că are nevoie de Land Rover Defender 110 pentru a transporta clienții și copiii.

„Trebuie să am suficient spațiu pentru a pune copiii înăuntru, cu tot echipamentul lorl”, spune el. „Este un vehicul utilitar, dar este prezentabil.”

Ascensiunea SUV-ului

Nu există niciun dubiu că mașinile din Regatul Unit și Europa au devenit mai mari de-a lungul anilor. Din 2018, lățimea medie a modelelor noi puse în vânzare aici a crescut de la 182 cm la 187,5 cm, conform datelor Thatcham Research - o organizație care evaluează mașinile noi în numele industriei de asigurări.

În același timp, greutatea medie a crescut de la 1.365 kg la 1.592 kg în aceeași perioadă.

Acesta nu este doar un fenomen recent. Datele compilate de International Council for Clean Transportation arată că lățimea medie a mașinilor de pe piețele europene a crescut cu aproape 10 cm între 2001 și 2020. Lungimea a crescut cu mai mult de 19 cm.

Unii critici susțin că aceasta este o tendință îngrijorătoare, deoarece pur și simplu nu există suficient spațiu pe drumurile aglomerate și adesea înguste din Marea Britanie sau în centrele orașelor.

Lățimea minimă standard a unui loc de parcare pe stradă este de 1,8 m în multe locuri. Dar cifrele publicate de T&E, un grup de campanie pentru transportul ecologic, sugerează că, până în prima jumătate a anului 2023, mai mult de jumătate din cele mai vândute 100 de autovehicule din Regatul Unit vor avea o lățime mai mică decât aceasta.

Apoi, există popularitatea în creștere a vehiculelor utilitare sportive sau SUV, mașini care sunt cel puțin vag bazate pe vehicule off-road, deși în multe cazuri asemănarea este cosmetică și nu au caracteristici off-road reale, cum ar fi tracțiunea integrală.

Marea majoritate nu se vor îndepărta niciodată de asfalt, de unde și porecla lor derizorie: tractoare Chelsea.

Există o mulțime de modele diferite, inclusiv modele utilitare pe care le puteți folosi în afara drumului, simboluri ale statutului elegant și legiuni de vagoane de familie suburbane.

Cu toate acestea, ceea ce au toate în comun este dimensiunea. Chiar și versiunile „crossover” mai mici, mai apropiate de mașinile convenționale, tind să fie mai înalte și mai late decât berlinele, hatchback-urile sau break-urile tradiționale.

În 2011, SUV-urile reprezentau 13,2% din piața din 27 de țări europene, potrivit companiei de cercetare auto Dataforce GmbH. Până în 2025, cota lor de piață a crescut la 59%.

Rachel Burgess, editor al revistei Autocar, crede că dimensiunea lor este cea care le face atât de populare. "Toți cei cu care am vorbit de-a lungul anilor și care și-au cumpărat un SUV spun că le place să fie mai sus, că le place vizibilitatea mai bună și că se simt mai în siguranță pe autostrăzi și pe drumurile mai mari. Este adesea mai bine pentru persoanele cu copii să îi urce și să îi coboare din mașină cu acea înălțime suplimentară; și, de asemenea, pentru persoanele care sunt mai puțin mobile, este mult mai ușor să urce și să coboare dintr-un SUV decât într-un hatchback sau o berlină mai joasă.”

Lucia Barbato, din West Sussex, spune că SUV-ul său Lexus RX450 la mâna a doua - un model hibrid - este vital pentru transportul familiei sale numeroase într-o zonă cu transport public limitat. Ea conduce o agenție de marketing de acasă și își duce cei trei fii la stația de autobuz în fiecare zi, pentru ca aceștia să poată merge la școală.

„Într-o dimineață de luni, cu trei băieți, trei ghiozdane, trei truse de sport și o trompetă în portbagaj, în mașină nu este loc nici măcar pentru câine!”

Mașini mai mari, marje de profit mai mari

Popularitatea SUV-urilor nu se aplică doar producătorilor de automobile de masă. Porsche este renumit pentru mașinile sale sport elegante, dar SUV-ul Cayenne și crossover-ul Macan sunt cele mai bine vândute modele ale sale.

SUV-ul Bentayga de la Bentley a reprezentat 44% din vânzările sale anul trecut, în timp ce Lamborghini se bazează din ce în ce mai mult pe Urus cu tracțiune integrală.

Pe scurt, consumatorii iubesc SUV-urile. Între timp, constructorii auto sunt prea bucuroși să satisfacă această cerere, deoarece construcția de mașini mai mari poate fi mai profitabilă, susține David Leggett, editor al site-ului de informații din industrie Just Auto.

"Marjele de profit sunt în general mult mai mari la mașinile mai mari, cu prețuri mai mari. Acest lucru se datorează în mare parte legilor economiei în producție."

El subliniază că există costuri fundamentale implicate în construcția oricărei mașini - de exemplu, funcționarea unei fabrici, proiectarea și prețul componentelor principale.

Explică însă că, în cazul automobilelor mici, aceste costuri pot reprezenta o proporție mai mare din prețul de vânzare.

Daniele Ministeri, consultant senior la JATO Dynamics, subliniază că multe SUV-uri sunt strâns legate de mașinile convenționale și folosesc aceleași structuri de bază.

„Pentru unele modele, principalele diferențe se limitează la factori precum stilul caroseriei, suspensia și poziția scaunelor, ceea ce le permite să solicite un preț premium pentru SUV, fără creșteri comparabile ale costurilor”, spune el.

Dezbatere privind siguranța

Chiar și mașinile convenționale au devenit mai mari în unele cazuri.

Să luăm ca exemplu actualul VW Golf hatchback, care este cu 18 cm mai lat și cu 26 cm mai lung decât versiunea originală introdusă în anii 1970. De asemenea, este cu câteva sute de kilograme mai greu.

„Dacă ne uităm înapoi la începutul anilor 2000... programele de siguranță precum Euro NCAP abia începeau să transmită mesajul de siguranță către consumatori, vehiculele mai mici nu erau deloc capabile să absoarbă foarte bine energia unui accident”, spune Alex Thompson, inginer principal de siguranță la Thatcham Research.

„Pe măsură ce măsurile de siguranță s-au îmbunătățit, a trebuit să se adauge o anumită cantitate de greutate la vehicule pentru a consolida compartimentele de siguranță, deoarece acestea nu erau atât de rezistente pe atunci.”

„Producătorii au fost nevoiți să facă lucruri precum îmbunătățirea protecției structurale în caz de accident și montarea mai multor airbag-uri”, este de acord David Leggett.

Cu toate acestea, în timp ce mașinile mai mari pot fi mai sigure pentru ocupanții lor, criticii insistă că sunt considerabil mai puțin sigure pentru alți utilizatori ai drumurilor.

„Fie că sunteți într-o altă mașină [sau] un pieton, aveți mai multe șanse să fiți rănit grav în cazul unei coliziuni cu unul dintre aceste vehicule”, susține Tim Dexter, manager pentru politica privind vehiculele la T&E. De asemenea, acesta este îngrijorat de implicațiile pentru bicicliști.

În ceea ce privește impactul asupra mediului, Agenția Internațională pentru Energie a declarat: „În ciuda progreselor înregistrate în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și electrificarea, tendința către vehicule mai grele și mai puțin eficiente, cum ar fi SUV-urile, care emit cu aproximativ 20% mai multe emisii decât o mașină medie de dimensiuni medii, a anulat în mare măsură îmbunătățirile în materie de consum de energie și emisii obținute în alte părți ale parcului mondial de autoturisme în ultimele decenii.”

Trecerea la vehiculele electrice ar trebui cel puțin să reducă semnificativ, în timp, emisiile provenite din utilizarea zilnică, deși, dacă electricitatea pe care o folosesc este generată din surse fosile, cum ar fi gazul, este posibil ca mașinile mai mari să polueze în continuare mai mult per vehicul decât cele mai mici.

Sancțiuni, taxe și modelul Franței

Franța impune deja taxe de înmatriculare suplimentare pentru mașinile care cântăresc mai mult de 1 600 kg. În prezent, aceasta înseamnă o penalizare de 10 euro pentru fiecare kilogram în plus. Penalitatea crește în tranșe, ajungând la 30 EUR pe kilogram peste 2 100 kg.

Deși se aplică doar unei proporții relativ mici a modelelor actuale - iar vehiculele electrice sunt excluse - aceasta poate adăuga până la 70 000 EUR la costul de achiziționare a unei mașini noi.

T&E susține că o taxă similară ar trebui introdusă în Regatul Unit. Potrivit lui Tim Dexter, "În prezent, Regatul Unit este un paradis fiscal pentru aceste vehicule mari... Cunoaștem impactul pe care îl au asupra drumurilor, asupra comunităților și, potențial, asupra persoanelor. Este corect ca acestea să plătească un pic mai mult."

Cu toate acestea, recent au apărut pe piață mai multe vehicule electrice mici la prețuri relativ scăzute, inclusiv BYD Dolphin Surf, Leapmotor International T03, Hyundai Inster și noul Renault 5. Acestora li se vor alătura în scurt timp EV2 de la Kia și ID Polo de la VW.

Pentru moment însă, SUV-urile rămân ferm la conducere.