Topul celor mai rentabile SUV-uri de cumpărat în 2025. Recomandările unui expert auto

Achiziționarea unui SUV nu presupune neapărat golirea contului bancar. Puteți achiziționa un vehicul fiabil și bine echipat fără să cheltuiți prea mult. Unele dintre cele mai bune achiziții auto ale anului 2025 privind prețul și eficiența consumului de combustibil sunt chiar SUV-urile.

Jurnaliștii de la site-ul GOBankingRates au vorbit cu expertul auto Lauren Fix de la Car Coach Reports pentru a oferi un top al SUV-urilor prietenoase cu bugetul și care nu fac compromisuri privind calitatea. Iar topul include șase modele.

Hyundai Tucson. Cu un preț începând de la 28.705 dolari, Hyundai Tucson 2025 este o alegere de top pentru cumpărători, potrivit Car and Driver. Mașina oferă un interior spațios și o gamă largă de caracteristici de siguranță standard. Principalul motiv pentru care se detașează de concurență este tehnologia impresionantă și garanția lungă, a explicat Lauren Fix. Pentru persoanele care doresc să reducă costurile de combustibil, există și o opțiune hibridă eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil la Tucson. Cu un design modern, elegant și o tehnologie impresionantă, Tucson este unul dintre SUV-urile cu cel mai bun raport calitate-preț de pe piață, ceea ce îl face să fie preferatul pentru familii.

Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla Cross este o opțiune excelentă, prietenoasă cu bugetul și eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil pentru cei aflați pe piață în căutarea unui crossover. Are un preț de pornire de aproximativ 24.035 de dolari și are durabilitatea și prețul de revânzare pentru care Toyota este bine cunoscută. Cu un interior spațios, manevrabilitate ușoară și suita standard Toyota Safety Sense, acesta este un SUV de luat în considerare.

Chevrolet Trax. La 20.500 de dolari, Chevrolet Trax 2025 este unul dintre cele mai ieftine SUV-uri de pe piață. Revizuit pentru a fi mai ieftin, acesta are în continuare spațiul, cabina modernă și tehnologia îmbunătățită pentru a fi o opțiune atractivă. Fix a declarat că Trax oferă șoferilor multă valoare pentru bani, inclusiv un ecran tactil standard de 8 inchi, Apple CarPlay wireless și Android Auto. Acesta vine doar cu tracțiune față, iar eficiența consumului de combustibil și bancheta din spate spațioasă îl fac ideal pentru oraș.

Volkswagen Taos. Modelul este mic ca dimensiuni, dar oferă o valoare mare cu un preț de pornire de aproximativ 24.995 de dolari. „Se remarcă prin faptul că are unul dintre cele mai mari habitacluri din clasa sa, precum și mai mult spațiu de încărcare și spațiu pentru picioarele din spate decât o mulțime de SUV-uri mai mari”, a declarat Fix. În plus, Taos are o opțiune impresionantă de tracțiune integrală.

Nissan Kicks. Pentru șoferii urbani și proprietarii de SUV-uri pentru prima dată, Nissan Kicks 2025, ce pornește de la 21.830 de dolari, este o alegere prietenoasă cu bugetul. Se mândrește cu un interior surprinzător de spațios, o eficiență excelentă a consumului de combustibil și caracteristici standard precum frânarea automată de urgență.

Alfa Romeo Tonale. O mașină superbă, Alfa Romeo Tonale 2025 este, de asemenea, plină de caracteristici premium la un preț mai accesibil decât v-ați aștepta de la o marcă de mașini premium, începând de la 36.535 de dolari. „Cumpărătorii care caută inginerie europeană ieftină vor găsi Tonale un cumpărător atrăgător”, precizează Lauren Fix. Modelul are un habitaclu rafinat și tehnologie avansată și oferă un hibrid plug-in pentru o eficiență mai bună - deși versiunea hibridă este mai scumpă, începând de la 46.035 de dolari.