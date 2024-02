De ce dau iama românii să-și cumpere SUV-uri

Conform datelor centralizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), vânzările de SUV-uri continuă să fie unele explozive, creșterea fiind aproape neîntreruptă de câțiva ani.

„Analizând evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală (4x4), observăm că, în cele 12 luni din anul 2023, acestea dețin o cotă de piață de 23,8%, corespunzătoare unui volum total de 33.914 unități, în creștere cu 24,1% față de anul 2022, când se înregistrau 27.321 unități”, arată APIA. Mai mult, dacă ne referim la SUV-uri în general, inclusiv la cele cu tracțiune față, în ultimii șapte ani s-au vândut în România 360.000 de unități, cel mai bun an fiind 2023, cu peste 62.000 de bucăți, arată datele APIA. Pentru 2024, prognoza indică o creștere, undeva la 65.200 de unități, mai ales că va fi lansată a treia generație de Duster, arată hotnews.ro. Creșterea a fost puternică: în 2017 se vindeau sub 35.000 de SUV-uri, iar 2018 a adus o creștere de 46%. În 2019 se vindeau peste 56.000 de SUV-uri, iar primul an al pandemiei a adus o scădere de 16%.

Dacia Duster a fost cel mai vândut SUV din țară anul trecut, cu peste 10.700 de unități. La mărci din import, Hyundai Tucson și-a găsit peste 3.000 de clienți, arată datele APIA. Cota SUV-urilor în piața totală a mașinilor noi a crescut de la 26% în 2017, a ajuns la 38% în 2020 și s-a situat la 44% anul trecut.

Sociologul Mircea Kivu a explicat pentru „Adevărul” de unde vine această apetență a românilor pentru SUV-uri. „În primul rând, prețul acestor mașini a scăzut, sunt mai spațioase, iar românii vor să se plimbe mai ales după ce, din punct de vedere oficial, s-a terminat cu pandemia. Apoi, la unii este vorba de o etalare a statusului social, vor să arate că «s-au ajuns». Sunt oameni care nu ies cu aceste mașini din București, de exemplu, dar preferă să achite mai mult pe ele. Nu vorbim decât în foarte rare cazuri de oameni care își cumpără un SUV din cauza stării drumurilor. Repet, își demonstrează poziția în societate”, a precizat sociologul.