Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
Dacia bate Renault la el acasă. Presa franceză scrie că mașina românească e cea mai bună

Publicat:

Un clasament al mașinilor cu cele mai slabe deprecieri din Franța evidențiază trioul de modele Dacia: Sandero (benzină și motorină) și Logan, modele care pornesc de la un preț atât de scăzut încât au mai puțin „de pierdut” în timp decât vehiculele mai scumpe de la producătorii consacrați.

Dacia Sandero
Dacia, foarte apreciată în Franța. Foto Adevărul

În spatele Daciilor, găsim câteva surprize, care indică faptul că reputația mărcii joacă un rol semnificativ, scrie presa franceză.

Dacia face furori pe piața mașinilor noi , dar și pe cea a mașinilor rulate. Filiala Grupului Renault s-a impus ca referință pentru amortizarea redusă, dominând toate segmentele (mașini de oraș, berline, SUV-uri), conform clasamentului întocmit de Le Parisien cu ajutorul datelor de pe site-ul Leboncoin.

Locul întâi, la benzină, la categoria mașini de oraș (Dacia Sandero, depreciere de -14% la cinci ani de la achiziție), categoria break (Dacia Logan, depreciere de -25%) și categoria SUV (Dacia Duster, depreciere de -17%). Locul întâi, la motorină , la categoria mașini de oraș (Dacia Sandero, depreciere de -23% la cinci ani de la achiziție), categoria break (Dacia Logan, depreciere de -23%) și categoria SUV (Dacia Duster, depreciere de -20%).

S-a efectuat un calcul al amortizării pentru vehiculele bugetare, premium și electrice pe o perioadă de cinci ani, comparând prețul mediu second-hand cu prețul „mediu” de nou în 2020 pentru aceeași gamă. Deloc surprinzător, modelele Dacia accesibile domină locurile de top, dar în spatele lor, o mulțime de modele străine eclipsează mașinile franceze, care se luptă să-și păstreze valoarea. Acest lucru nu este tocmai o surpriză, deoarece este tendința de aproape de când se știe: mașinile de oraș Peugeot, Citroën și Renault sunt atât de omniprezente încât menținerea valorii lor devine mai dificilă. Acest lucru este valabil mai ales în comparație cu modelele cu o reputație uneori superioară, în special în ceea ce privește fiabilitatea.

Francezii aleg Dacia 

Deși primele trei locuri sunt într-adevăr ocupate de Dacia, prețul lor de pornire era atât de mic (în 2020) încât amortizarea este inevitabil minimă după cinci ani. Vom vedea dacă un model de 30.000 de euro precum Bigster reușește să atingă astfel de procente de amortizare după cinci ani. Este departe de a fi sigur.

Dincolo de cazul singular Dacia, mai multe modele urcă în clasament și este clar că reputația vehiculului sau a mărcii joacă un rol: Volkswagen Polo pentru modelul în sine, Suzuki Swift și Toyota Yaris din motive evidente de fiabilitate și reputație, chiar dacă Swift, de exemplu, este foarte rar în Franța în comparație cu restul Top 10, scrie automobile-magazine.fr.

Printre modelele pe care francezii le iubesc, Renault Clio pare să sufere de amortizare mult mai puțin decât Peugeot 208. Scandalul PureTech și-a avut deja „efectele” asupra valorilor reziduale? În orice caz, rețeta pentru o amortizare scăzută este simplă: o mașină fiabilă, cu motor pe benzină și relativ compactă. Vehiculele diesel, pe de altă parte, pierd în mod clar teren .

Rețineți că unele dintre modelele din acest clasament nu se mai vând astăzi (Logan, Sandero diesel), dar erau încă în catalog și în 2020. De aici și prezența lor.

image

Sunt mașinile electrice într-adevăr o groapă de bani?

Jurnaliștii de la „Le Parisien” au dezvăluit și alte două clasamente, probabil furnizate direct de Leboncoin. Primul se referă la deprecierea pe piața premium, iar concluzia este clară: francezii par să jure pe Mercedes! Este singura marcă din fruntea listei. Un singur BMW apare în Top 10 (BMW Seria 2). CLA, GLA, GLB și Clasa A sunt, așadar, modelele premium care pierd cel mai puțin din valoare pe parcursul a 5 ani. În schimb, BMW X2, Audi A5, Mercedes Clasa C și BMW Seria 3 sunt cele care se depreciază cel mai mult.

În ceea ce privește vehiculele electrice , clasamentul este și mai limitat, deoarece se bazează pe perioada 2020-2025. Însă cifrele ridică semne de întrebare. Clasamentul realizat de Le Parisien se bazează pe „prețul mediu nou în 2020” pentru gama fiecărui model. 60.280 de euro pentru un Tesla Model 3, de exemplu. Dar aceste prețuri nu sunt ajustate în funcție de vânzări (Modelul 3, mai puțin costisitor, cu tracțiune spate, a fost cel mai bine vândut în Franța). Studiul ajunge astfel la o valoare medie de 24.472 de euro în 2025 pentru Modelul 3, reprezentând o depreciere de... 59%. Este vorba de un uriaș 61% pentru Peugeot e-208 și 63% pentru Renault Zoe. Această diferență este probabil mult supraestimată și, de fapt, mai mică. Mai ales că mulți clienți au beneficiat de stimulente guvernamentale, care reduc mecanic prețul de achiziție și, prin urmare, pierderea la revânzare.

Auto

Ghid de cumpărături

