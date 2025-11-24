Cum se face, corect, pregătirea mașinii pentru sezonul rece. Doar schimbarea anvelopelor cu unele de iarnă nu e suficientă

Mecanicii auto atrag atenția, înainte de venirea sezonului rece, că pregătirea mașinii pentru iarnă este obligatorie pentru evitarea surprizelor neplăcute. Acest lucru nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor, primul aspect la care se gândesc majoritatea șoferilor.

„Asta este primul lucru când vine sezonul rece. Cel mai important este ca anvelopa să fie de iarnă și corectă pentru mașină, nu ca această anvelopă de vară", explică un mecanic auto pentru Observator.

Potrivit specialistului, mașina ar trebui verificată înainte de scăderea temperaturilor. Antigelul trebuie să fie în parametri buni. Și bateria, care e printre cele mai solicitate piese iarna, trebuie testată corespunzător.

Mecanicul spune că și lamelele ștergătoarelor și soluția de parbriz trebuie schimbate cu unele potrivite sezonului rece.

„Ajungi direct în service”.

Specialistul avertizează că soluția de parbriz din timpul verii poate îngheța:

„Se poate strica motorașul, se poate arde sau se poate sparge vasul, și atunci ajungi direct în service”.

Cerificările ar trebui făcute într-un service autorizat, unde se poate stabili cu exactitate ce anume trebuie schimbat.

Recomandată e și efectuarea geometriei la fiecare schimb de anvelope, iar presiunea din roți trebuie reglată exact cum este indicat pentru modelul mașinii.

Ignorarea martorilor aprinși în bord e o altă greșeală frecventă.

„Nu trebuie să mai circulăm cu ea, ci să mergem la service și să aflăm ce înseamnă martorul respectiv. La fel cum mergem la doctor când avem simptome, așa venim și cu mașina la mecanic", explică acesta.

„Estimăm o creștere de 20–25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon”

Amintim că cererea pentru anvelopele de iarnă a început cu aproape o lună mai devreme față de anul trecut, tendința fiind susținută de temperaturile scăzute încă din septembrie și de o mai bună planificare a achizițiilor.

Experții auto au observat o revenire la comportamentul preventiv al șoferilor, tot mai mulți români achiziționând anvelope dedicate sezonului rece înainte de luna noiembrie. În prezent, aproximativ 65% dintre comenzile din această perioadă sunt pentru anvelope de iarnă, iar restul pentru all season.

Cele mai căutate dimensiuni sunt cele pentru modelele cele mai populare de autoturisme – Dacia Logan, Volkswagen Golf și Ford Focus, dar și pentru SUV-urile compacte.

„Clienții sunt mai atenți la siguranță și la costurile reale ale utilizării mașinii în sezonul rece. O anvelopă dedicată iernii asigură o aderență mai bună pe carosabil ud sau rece și reduce distanța de frânare cu până la 10 metri la 50 km/h, față de o anvelopă de vară. În același timp, planificarea cumpărăturilor în afara sezonului de vârf înseamnă economii de până la 200 de lei pe set și eliminarea riscului de a nu mai găsi dimensiunea dorită. Această schimbare de comportament este vizibilă mai ales la clienții care își echipează mașinile înainte ca temperatura să scadă constant sub 7°C. Estimăm o creștere de 20–25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon, odată cu revenirea la un stil de achiziție rațional și orientat spre prevenție”, spune Costin Stan, CEO al unuia dintre cele mai mari magazine de piese auto.