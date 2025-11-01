Nissan revine oficial în România sub o nouă structură de distribuție: AutoWallis Caetano, un joint venture între AutoWallis Group și Salvador Caetano Group.

Entitatea juridică locală NSN RO, cea care reprezintă în România joint venture-ul menționat mai sus, a demarat operațiunile prin preluarea rețelei existente de dealeri și service-uri autorizate Nissan, formată din: 18 dealeri vânzători și 26 reparatori autorizați.

Compania va gestiona integral activitățile de import, distribuție, vânzări și post-vânzare pentru marca Nissan, în coordonare cu Nissan Europe.

Portofoliu actual și lansări viitoare

· Nissan Qashqai – crossover electrificat, disponibil cu motorizări mild-hybrid (138 și 156 CP) și e-POWER (188–203 CP),

· Nissan Juke – crossover coupé urban, cu motorizări benzină 1.0 litru 114 CP și

HEV 143 CP,

· Nissan X-Trail – SUV, cu motorizări e-POWER 2WD (201 CP) și e-4ORCE

4WD (211 CP).

În plus, NSN RO introduce gama de vehicule utilitare (LCV) : modelele Nissan Townstar și Nissan Interstar VAN.

Beneficii și servicii pentru clienți:

· Până la 6 ani garanție fără limită de kilometri pentru gama Crossover și 5 ani sau 160.000 km pentru gama LCV

· Finanțare cu dobândă fixă de la 0% prin parteneriatul cu BRD Sogelease

· Livrare imediată pentru modelele Crossover

Despre AutoWallis Group - este un jucător regional de top în distribuția și retail-ul auto, activ în 17 țări din Europa Centrală și de Est. De la listarea la bursă în 2019, grupul a înregistrat o creștere accelerată în ultimii ani: veniturile s-au cvadruplat, iar EBITDA-ul a crescut de peste șase ori consolidându-și poziția printre cei mai dinamici jucători regionali din domeniul auto.

Despre Salvador Caetano Group – are o istorie de peste 75 de ani, Salvador Caetano este unul dintre liderii globali în distribuția auto, prezent pe 3 continente și în 48 de țări, cu peste 170 de parteneriate de distribuție în derulare, un nume de referință în industria mobilității.