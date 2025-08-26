„Mașina asta iese mereu bine.” Reacția unui un inspector ITP din Spania când verifică un Duster

Dacia Duster impresionează în Europa. Inspectorii din stațiile ITP din Spania au acordat numeroase laude SUV-ului românesc, considerându-l „o mașină eficientă, fiabilă și economică”, potrivit unei publicații internaționale.

În urma verificărilor tehnice și a testelor privind siguranța și emisiile, Duster s-a dovedit a fi unul dintre cele mai fiabile modele din clasa sa, relatează El Debate.

„Mașina asta iese mereu bine”, a declarat unul dintre inspectorii spanioli, subliniind că SUV-ul românesc este „simplu, dar bine construit”, cu un consum rezonabil și motoare durabile.

Modelul rămâne printre cele mai vândute SUV-uri de pe piața spaniolă, datorită prețului accesibil – sub 19.000 de euro – și varietății de motorizări disponibile: benzină, hibride, tracțiune 4×4 și transmisie automată.

O influenceriță britanică populară pe TikTok a declarat că este „obsedată” de acest model, iar clipul în care își exprimă entuziasmul a devenit viral. „Eu pur și simplu iubesc acest Dacia Duster. Am văzut aproximativ 10 astfel de mașini azi și este un semn pentru mine”, a spus aceasta într-un videoclip postat pe TikTok.

Mai mult de 92% din producţia Dacia pleacă la export, ceea ce înseamnă că doar 8% rămâne în România, a explicat Cristian Nevzoreanu, director executiv Afaceri Publice - Renault Group România, la o conferinţă de specialitate ce a avut loc în luna mai 2025.