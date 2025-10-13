search
Luni, 13 Octombrie 2025
Cauciucurile de iarnă s-au scumpit. Cu cât a crescut prețul mediu și la cât ar putea ajunge în lunile următoare

Publicat:
Ultima actualizare:

Preţurile cauciucurilor de iarnă au crescut, în medie, cu 5 - 8% comparativ cu perioada similară din 2024, însă în perioada de vârf (noiembrie - decembrie) tarifele pot urca suplimentar cu până la 15%, arată o analiză de specialitate, publicată luni.

Crește cererea pentru anvelopele de iarnă. FOTO Shutterstock
Crește cererea pentru anvelopele de iarnă. FOTO Shutterstock

Potrivit datelor centralizate de AutoEco, cererea pentru anvelopele de iarnă a început cu aproape o lună mai devreme faţă de anul trecut, tendinţa fiind susţinută de temperaturile scăzute încă din septembrie şi de o mai bună planificare a achiziţiilor, scrie Agerpres.

„Estimăm o creştere de 20-25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon”

Specialiştii observă o revenire la comportamentul preventiv al şoferilor, tot mai mulţi români achiziţionând anvelope dedicate sezonului rece înainte de luna noiembrie. Astfel, în prezent, aproximativ 65% dintre comenzile din această perioadă sunt pentru anvelope de iarnă, iar restul pentru "all season". Cele mai căutate dimensiuni sunt cele pentru modelele cele mai populare de autoturisme - Dacia Logan, Volkswagen Golf şi Ford Focus, dar şi pentru SUV-urile compacte.

„Clienţii sunt mai atenţi la siguranţă şi la costurile reale ale utilizării maşinii în sezonul rece. O anvelopă dedicată iernii asigură o aderenţă mai bună pe carosabil ud sau rece şi reduce distanţa de frânare cu până la 10 metri la 50 km/h, faţă de o anvelopă de vară. În acelaşi timp, planificarea cumpărăturilor în afara sezonului de vârf înseamnă economii de până la 200 de lei pe set şi eliminarea riscului de a nu mai găsi dimensiunea dorită. Această schimbare de comportament este vizibilă mai ales la clienţii care îşi echipează maşinile înainte ca temperatura să scadă constant sub 7 grade Celsius. Estimăm o creştere de 20-25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon, odată cu revenirea la un stil de achiziţie raţional şi orientat spre prevenţie", afirmă Costin Stan, directorul general al AutoEco, într-un comunicat transmis luni Agerpres.

În noiembrie - decembrie, preţurile pot urca suplimentar cu 10 - 15%

Faţă de sezonul trecut, preţurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5%, până la 8%, iar cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la brandurile premium - Michelin, Continental, Bridgestone - pe fondul creşterii costurilor de producţie şi transport. În acelaşi timp, segmentul „mid-range" şi „economy", în care se regăsesc mărci precum Kumho, Debica, Hankook, Minerva şi Sailun, a avut creşteri moderate, de 2 - 3%, potrivit sursei citate.

„În perioada de vârf, noiembrie - decembrie, preţurile pot urca suplimentar cu 10 - 15%, în special pentru dimensiunile populare, cum ar fi 205/55 R16. Clienţii care achiziţionează la începutul sezonului pot economisi între 100 şi 200 de lei pe set, în funcţie de marcă şi dimensiune", se menţionează în comunicat.

„Distanţa de frânare pe carosabil rece poate fi semnificativ mai scurtă”

Specialiștii recomandă montarea anvelopelor de iarnă imediat ce temperaturile scad constant sub 7 grade Celsius, chiar dacă nu a nins.

„Alegerea anvelopelor potrivite înseamnă un nivel superior de siguranţă şi eficienţă, printr-o aderenţă mai bună şi un consum redus de combustibil. Testele arată că distanţa de frânare pe carosabil rece poate fi semnificativ mai scurtă, diferenţă care poate preveni accidentele minore şi costurile aferente reparaţiilor", spun experţii.

AutoEco, magazin online specializat în vânzarea de piese şi accesorii auto pentru piaţa din România, marcă înregistrată a companiei Motoreco Parts SRL, este activ pe piaţa locală de peste 14 ani atât online, cât şi prin cele şase magazine fizice din Bucureşti, Ilfov şi Prahova.

