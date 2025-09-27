BMW cheamă în service aproape 200.000 de maşini: un defect duce la creșterea riscului de incendiu. Care sunt modelele vizate

Gigantul auto german BMW va retrage în service peste 196.000 de maşini în SUA, fiind vizate mai multe modele produse între 2019 şi 2022.

Potrivit News.ro, autorităţile americane au identificat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi scurt-circuit, crescând astfel riscul de incendiu, a anunţat Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier (NHTSA).

De asemenea, sunt rechemate şi aproximativ 1.469 de unităţi Toyota Supra, care utilizează aceeaşi componentă.

Proprietarii vehiculelor afectate vor primi notificări începând cu 14 noiembrie 2025, iar reparaţiile vor fi efectuate gratuit în reţeaua dealerilor autorizaţi.

Până la remedierea problemei, autorităţile recomandă ca maşinile să fie parcate în aer liber şi departe de alte vehicule sau clădiri, pentru a reduce riscul în eventualitatea unui incendiu.

Aceasta nu este prima rechemare de amploare a constructorului german în America de Nord. În urmă cu un an, BMW a retras peste 720.000 de vehicule din cauza unei pompe electrice defecte, care putea provoca, la rândul său, riscuri de incendiu.

Tot luna aceasta, Ford a rechemat în service 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, dintre care 1,45 milioane de vehicule din SUA. Potrivit producătorului auto, vehiculele au fost rechemate din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recentă acțiune dintr-o serie de rechemări.