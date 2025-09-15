Veste bună pentru șoferi: campaniile de rechemare ale mașinilor pot fi verificate online

Registrul Auto Român (RAR) a lansat luni, 15 septembrie, secțiunea „Campanii de rechemare”, prin care șoferii pot verifica dacă mașinile lor sunt vizate de astfel de campanii.

„Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea «Campanii de rechemare» pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele”, a transmis RAR pe Facebook.

Platforma face legătura între șofer și site-urile oficiale ale producătorilor, unde utilizatorii selectează marca autovehiculului și urmează instrucțiunile afișate.

RAR precizează că, pentru majoritatea mărcilor, utilizatorii pot verifica online eventualele campanii de rechemare, însă pentru unele informațiile sunt disponibile doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului.

În aceste cazuri, RAR a adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor.

„Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini.

Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare”, mai transmite RAR.

Nu în ultimul rând, instituția precizează că producătorul mașinii suportă costurile reparațiilor sau remedierii neconformităților dintr-o campanie de rechemare, „dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care a fost inițiată campania”.

„Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă!”, avertizează RAR.