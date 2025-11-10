Articol publicitar

3 motive să cumperi o mașină de spălat vase

Mașina de spălat vase este un electrocasnic care n-ar trebui să lipsească din casa nimănui, mai ales dacă dorești să faci economii pe termen lung. Poate că nu știai, dar deși pare că spălatul vaselor manual ar duce la economii de apă, realitatea este alta. În timp ce consumi până la 40-45 de litri de apă spălând vasele manual, mașina de spălat consumă undeva la 8-9 litri de apă. Alte beneficii ale mașinii de spălat vase, precum și motivele pentru care merită să cumperi una, mai jos.

masina de spalat vase jpg

Masina de spalat vase: 3 motive să cumperi o mașină de spălat vase

Alegând să speli vasele la masina de spalat vase, nu faci altceva decât să economisești. Și nu doar timp, ci și apă. De asemenea, mașina de spălat vase este un electrocasnic foarte inteligent. Are la bază funcții avansate și tehnologii care te pot ajuta să speli vasele mai rapid și mai eficient.

La fel de bine, vasele spălate în mașina de spălat vase sunt curățate mai intens, chiar dacă nu folosești un program intens de curățare.

Mașina de spălat vase te ajută să economisești timp, apă și energie

Întrucât viața este și așa destul de agitată, parcă niciodată nu este suficient timp pentru a spăla oale, tigăi și vase. Sau, dacă gătești des, știi că cea mai neplăcută parte din tot procesul este momentul în care trebuie să speli grămada de vase adunată.

Într-o zi, poți petrece chiar și până la 60 de minute doar spălând vase. Dar mașina de spălat te ajută să uiți de vasele murdare care trebuie spălate. Cu o mașină de spălat vase, economisești timp prețios. Durează undeva la două-trei minute să încarci vasele în mașina de spălat.

În plus, cu programul rapid de spălare, vasele sunt curățate, uscate și gata de pus la loc în doar câteva minute.

Contrar opiniei populare, spălarea vaselor manual nu economisește apă. De fapt, dacă luăm în considerare vasele pentru 5-6 persoane, spălarea lor manuală necesită peste 50 de litri de apă, în timp ce o mașină de spălat vase de nouă generație are nevoie de doar 7-8 litri.

Economiile de energie sunt apoi garantate prin alegerea unei mașini de spălat cu clasă energetică ridicată.

Mașina de spălat vase este un electrocasnic inteligent și modern

Așa-numitele programe inteligente sunt cele care utilizează senzori electronici capabili să recunoască automat tipul și nivelul de murdărie care trebuie îndepărtat și să seteze cel mai potrivit program de curățare.

În unele cazuri, există și senzori care ajustează automat doza de detergent. Este posibilă și încărcarea detergentului în avans, după care mașina de spălat vase ajustează doza în funcție de gradul de murdărie al vaselor sau de duritatea percepută a apei.

Acest lucru limitează consumul, dar te ajută să obții în același timp rezultate excelente. Multe mașini de spălat vase pot fi, de asemenea, gestionate de la distanță prin intermediul unor aplicații gratuite, aplicație care îți oferă acces la programele de curățare și la sfaturi utile de utilizare a mașinii de spălat vase.

Pentru a fi mai ușor de utilizat și pentru a reduce deșeurile, mașinile de spălat vase sunt dotate cu funcții și opțiuni utile. Câteva exemple? Lumini indicatoare care te avertizează când mașina rămâne fără sare sau agent de clătire. De asemenea, poți regăsi un cronometru de pornire întârziată pentru a programa o oră de spălare la care alte aparate, precum cuptorul și mașina de spălat, nu funcționează.

Utile sunt și luminile indicatoare, vizibile pe display, care indică ora specifică a ciclului de spălare și funcționarea acestuia.

Mașina de spălat vase curăță mai intens, fără a consuma mai mult

Spălarea manuală nu numai că necesită mai mult timp și mai multă energie decât dacă ai utiliza mașina de spălat vase. În cazul spălării manuale a vaselor, rezultatele sunt adesea departe de perfecțiune.

Cu o mașină de spălat vase, vesela este spălată corespunzător, fără să rămână pe aceasta urme de reziduuri. În plus, pe lângă faptul că vasele sunt mai curate și strălucesc, mai sunt și uscate și urmele de apă de pe pahare, de exemplu, n-au nicio șansă, mai ales dacă folosești detergentul de vase potrivit.

Totodată, pentru a curăța eficient vasele, apa trebuie să fie peste 60°C, ceea ce nu este posibil în cazul spălării manuale. Când speli vasele manual, temperatura nu depășește de obicei 27.5°C și, prin urmare, apa nu este suficient de fierbinte pentru a înlătura în mod eficient toate bacteriile.

Apa din mașina de spălat vase este încălzită până la 75°C. Astfel, vasele nu vor fi doar impecabil de curate, ci și igienizate și sigur de folosit.

Mașina de spălat vase: alte motive pentru care merită să o cumperi

Flexibilitate. Coșurile, grătarele flexibile, accesoriile și chiar rafturile complet pliabile permit depozitarea vaselor voluminoase și oferă libertate de încărcare. Unele modele au chiar și un al treilea coș pentru depozitarea tacâmurilor și a vaselor, astfel că există mai mult spațiu pe raftul inferior.

Silențiozitate. Toate modelele mai noi sunt destul de silențioase, iar valorile indicate pe eticheta energetică variază aproximativ între 37-45 dB de emisii sonore pentru cicluri standard.

Zgomotul a fost redus semnificativ deoarece circuitul hidraulic a fost optimizat pentru a favoriza circulația apei, iar stratul de material fonoabsorbant care acoperă lateralele și interiorul ușii interioare a fost mărit, astfel încât să absoarbă vibrațiile mult mai eficient.

Capacitate de încărcare mare. Dacă până acum câțiva ani o mașină de spălat vase avea o capacitate de doar câteva seturi, astăzi poate găzdui 13-14 seturi de vase sau chiar mai mult de-atât. Modelele cu o lățime de 45 cm, însă, pot găzdui în jur de 8-10 seturi, ceea ce este mai mult decât suficient pentru persoanele singure și cuplurile fără copii.

Folosește abur. Programele cu abur sunt deosebit de utile pentru nou născuți, deoarece igienizează vasele, eliminând până la 99,99% dintre bacterii. În plus, chiar și cea mai persistentă murdărie este dizolvată fără a lăsa urme.

Masina de spalat vase este un electrocasnic în care merită să investești. Te ajută să economisești nu doar energie și apă, ci și timp prețios pe care-l poți folosi pentru a face altceva.

Sursă foto – pexels.com

