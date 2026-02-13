Ziua în care Ilie Năstase i-a dat o lecție lui Ion Țiriac. I-a întors moneda, după ce miliardarul l-a tras pe sfoară: „Ce i-am făcut. A rămas blocat!”

Într-o apariție recentă la un podcast, Ilie Năstase, ajuns la 79 de ani și rămas cel mai titrat tenismen român, a rememorat un episod mai vechi din relația sa cu bunul prieten Ion Țiriac, petrecut chiar în ziua aniversării celui din urmă.

Deși sunt legați de o prietenie care durează de peste cinci decenii, cei doi au avut și momente tensionate de-a lungul timpului. Unul dintre ele s-a consumat în 1971, la turneul de la Madrid. Potrivit lui Năstase, Țiriac i-ar fi cerut atunci să joace mai relaxat. El a acceptat solicitarea, însă a sfârșit prin a pierde partida.

„Alo, cum ne-a fost înțelegerea?”

Ulterior, simțind că gestul său de fair-play a fost interpretat în avantajul lui Țiriac, Năstase a luat o decizie radicală: nu a mai intrat pe teren pentru finala de dublu, unde ar fi trebuit să facă pereche chiar cu bunul său tovarăș.

„Eu în ’70 am câștigat turneul de la Roma. Și în ’71 el deja începuse să devină impresar, antrenorul lui Vilas. Și zice: «Năstase, tu unde joci? Te duci la Roma, nu?» / «Da, mă duc.» / «Nu trebuie să te duci.» / «Păi de ce?» / «Dacă vrei să te duci, negociez pentru tine să-ți dea niște bani.» A negociat și ăia nu mi-au dat bani. După aia, a negociat cu cei de la Madrid și m-am dus la Madrid.

„Trebuia să fie finala la dublu... te-am pupat!”

El juca destul de bine atunci. Cu cine pic în semifinală? Cu Țiriac. Vine la hotel, am mâncat împreună și spune: «Năstase, dacă mâine mă bați 6-0, 6-1, nu mai treci prin fața mea. Mă ocolești pe strada ailaltă. Fii atent, mâine e ziua mea, 9 mai, te rog eu, joacă frumos cu mine, știi că eu nu mă omor la simplu prea mult.» Eram și la dublu cu el. M-am luat după el, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 pentru el. «Alo!» El nimic... Mă bate 6-0 primul set.

Trec să schimb terenul: «Alo, cum ne-a fost înțelegerea? Să nu te bat 6-0.» Nu vorbea cu mine, domnule. Mă bate 6-3 în setul 2. Intrăm în vestiar, unul lângă altul: «Alo, cum a fost vorba? Mă bați tu pe mine 6-0, 6-3?» «Păi, prostule, fii atent», s-a ridicat în picioare: «Ține minte ce zic acum: nici lu’ mă-ta, nici lu’ tac-tu, nici lu’ frati-tu să nu-i promiți...» «Cum??? Păi, m-ai rugat.» Ce i-am făcut, trebuia să jucăm finala la dublu... «Te-am pupat!» Că el era axat pe dublu. Am plecat, a rămas blocat!”, a spus Ilie Năstase la Fain&Simplu cu Mihai Morar.