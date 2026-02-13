search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ziua în care Ilie Năstase i-a dat o lecție lui Ion Țiriac. I-a întors moneda, după ce miliardarul l-a tras pe sfoară: „Ce i-am făcut. A rămas blocat!”

0
0
Publicat:

Într-o apariție recentă la un podcast, Ilie Năstase, ajuns la 79 de ani și rămas cel mai titrat tenismen român, a rememorat un episod mai vechi din relația sa cu bunul prieten Ion Țiriac, petrecut chiar în ziua aniversării celui din urmă.

Ilie Năstase și Ion Țiriac Foto/Facebook
Ilie Năstase și Ion Țiriac Foto/Facebook

Deși sunt legați de o prietenie care durează de peste cinci decenii, cei doi au avut și momente tensionate de-a lungul timpului. Unul dintre ele s-a consumat în 1971, la turneul de la Madrid. Potrivit lui Năstase, Țiriac i-ar fi cerut atunci să joace mai relaxat. El a acceptat solicitarea, însă a sfârșit prin a pierde partida.

„Alo, cum ne-a fost înțelegerea?”

Ulterior, simțind că gestul său de fair-play a fost interpretat în avantajul lui Țiriac, Năstase a luat o decizie radicală: nu a mai intrat pe teren pentru finala de dublu, unde ar fi trebuit să facă pereche chiar cu bunul său tovarăș. 

Eu în ’70 am câștigat turneul de la Roma. Și în ’71 el deja începuse să devină impresar, antrenorul lui Vilas. Și zice: «Năstase, tu unde joci? Te duci la Roma, nu?» / «Da, mă duc.» / «Nu trebuie să te duci.» / «Păi de ce?» / «Dacă vrei să te duci, negociez pentru tine să-ți dea niște bani.» A negociat și ăia nu mi-au dat bani. După aia, a negociat cu cei de la Madrid și m-am dus la Madrid.

„Trebuia să fie finala la dublu... te-am pupat!”

El juca destul de bine atunci. Cu cine pic în semifinală? Cu Țiriac. Vine la hotel, am mâncat împreună și spune: «Năstase, dacă mâine mă bați 6-0, 6-1, nu mai treci prin fața mea. Mă ocolești pe strada ailaltă. Fii atent, mâine e ziua mea, 9 mai, te rog eu, joacă frumos cu mine, știi că eu nu mă omor la simplu prea mult.» Eram și la dublu cu el. M-am luat după el, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 pentru el. «Alo!» El nimic... Mă bate 6-0 primul set.

Trec să schimb terenul: «Alo, cum ne-a fost înțelegerea? Să nu te bat 6-0.» Nu vorbea cu mine, domnule. Mă bate 6-3 în setul 2. Intrăm în vestiar, unul lângă altul: «Alo, cum a fost vorba? Mă bați tu pe mine 6-0, 6-3?» «Păi, prostule, fii atent», s-a ridicat în picioare: «Ține minte ce zic acum: nici lu’ mă-ta, nici lu’ tac-tu, nici lu’ frati-tu să nu-i promiți...» «Cum??? Păi, m-ai rugat.» Ce i-am făcut, trebuia să jucăm finala la dublu... «Te-am pupat!» Că el era axat pe dublu. Am plecat, a rămas blocat!, a spus Ilie Năstase la Fain&Simplu cu Mihai Morar.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
digi24.ro
image
Autoritățile canadiene caută să afle motivele tânărului care a omorât 5 copii, inclusiv și pe mama și fratele său vitreg
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”
gandul.ro
image
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
mediafax.ro
image
El este singurul jucător de la FCSB pe care l-a remarcat Gigi Becali. Ce se întâmplă, de fapt, cu Dawa
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
antena3.ro
image
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
observatornews.ro
image
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
cancan.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
prosport.ro
image
De ce este zăpada albă: întrebarea pe care mulţi copii o pun, însă la care părinţii nu pot răspunde
playtech.ro
image
Ce lovitură! Un român s-a umplut de bani după ce a luat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! E ireal cât a costat biletul câștigător
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Doamne ferește!" Radu Naum, lăsat "mască" de Gigi Becali: "Serios acum, ce aveți în seara asta?"
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA
romaniatv.net
image
Cât de aproape suntem de recesiune. Ministrul Finanțelor dezvăluie scenariul cel mai negru
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Medicii trag un semnal de alarmă, după ce un tânăr a murit de demență la doar 24 de ani. Simptomele pe care mulți le ignoră
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
FOTO 6 Schița Ansamblului Memorial International de la Barnova, Iași jpg
Proiect pentru realizarea unui Ansamblu Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova din județul Iași
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?