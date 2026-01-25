search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ion Țiriac a subliniat greșeala colosală a Soranei Cîrstea, iubita fiului său, la Australian Open. „Îmi luam rachetele și plecam acasă”

0
0
Publicat:

Ion Țiriac a reacționat după momentul tensionat dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, criticând deschis comportamentul jucătoarei japoneze din timpul meciului de la Australian Open.

Ion Țiriac, un fin cunoscător al tenisului. Foto/Raed Krishan GSP
Ion Țiriac, un fin cunoscător al tenisului. Foto/Raed Krishan GSP

Fostul mare sportiv și om de afaceri a spus că nu i-au plăcut nici atitudinea acesteia pe teren, dar nici modul în care s-a prezentat din punct de vedere vestimentar.

Partida din turul al doilea a fost una tensionată

La un moment dat, Naomi Osaka a cerut un time-out medical și a părăsit temporar terenul, lucru care a amplificat nervozitatea. Ulterior, la fileu, cele două jucătoare au avut un schimb de replici, după ce Sorana Cîrstea a reclamat faptul că Osaka a strigat de mai multe ori „Come on!” între primul și al doilea serviciu al româncei. Meciul s-a încheiat cu victoria japonezei, scor 6-3, 4-6, 6-2.

„Unde suntem, la circ?”

Comentând aceste episoade, Ion Țiriac s-a declarat surprins și de ținuta purtată de Naomi Osaka la Melbourne. Acesta nu a înțeles cum sponsorul tehnic al sportivei a fost de acord cu un astfel de echipament. Osaka a intrat pe teren îmbrăcată cu o fustă mini plisată peste pantaloni largi, iar la meciul din primul tur a atras atenția și prin accesorii neobișnuite, precum o umbrelă și un voal, toate parte din colaborarea sa cu Nike.

„Eu mi-aduc aminte, şi vă spun poveşti de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat şi a fost un şoc pentru noi toţi. Întrebaţi-l pe domnul «Tănase», că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă.

În săptămâna după ce au dat drumul la culori şi nu ştiu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Şi au spus «Asta e interzis». Acum te întreb şi o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ţinută ca asta? Unde suntem, la circul Struţki?”, a admis Țiriac, citat de as.ro.

„Sorana a făcut o greșeală capitală!

Ion Țiriac consideră că Sorana Cîrstea a comis o eroare majoră în timpul partidei, moment care, în opinia sa, a influențat decisiv deznodământul jocului. Miliardarul a subliniat că acel detaliu a înclinat balanța pe final, în timp ce Naomi Osaka a avut o prestație solidă și constantă.

„După câte am văzut eu, Sorana a făcut o greşeală capitală. În momentul în care s-a dus, are dreptul la cele două seturi, la 10 minute. A venit înapoi. 22 de minute doctorul. Doctorul are alea 5 minute sau 4. Eu, dacă eram Sorana, după 10 minute, nu după 4, îmi luam rachetele, spuneam «Mulţumesc, nu s-a respectat regulamentul, eu am plecat acasă».

Pe de altă parte, Osaka, o cunoaştem toţi. Cea care a câştigat US Open nu mai există demult. Dar e în regulă. Atât timp cât sunt regulile astea care sunt confuze, şi permit aşa ceva… A jucat bine (n.r. – Sorana), a jucat ca lumea, a avut un gol după acea jumătate de oră care s-a întâmplat şi după aia i s-a tras toată treaba. Nu am văzut tot, aşa că nu pot să-mi dau cu părerea!, a transmis fostul tenismen.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 de euro pe noapte
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
mediafax.ro
image
Cine a făcut, de fapt, rochia purtată de soția lui Radu Drăgușin, Ioana. Surpriza e mare
fanatik.ro
image
Motivele pentru care adolescenții din Timiș l-ar fi ucis pe Mario. Crima ar fi fost plănuită cu o lună înainte
libertatea.ro
image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
observatornews.ro
image
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
prosport.ro
image
Principalele schimbări privind acordarea concediilor medicale în 2026. Ce drepturi se pierd și ce obligații apar
playtech.ro
image
Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal are o relație cu ispita de la Insula Iubirii. Anunțul care uimește pe toată lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Trump s-a hotărât și a surprins pe toată lumea: ”Este prea departe”. Președintele SUA nu s-a putut abține: ”Decizie absolut ridicolă”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Bani pentru românii care vor o familie! Se dau 15.000 lei
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Prințesa Aiko la ceremonia de citire a poezie numită Utakai Hajime profimedia 1066460039 jpg
Cea mai tristă prințesă din lume a început să zâmbească mai des! Prințesa Aiko a Japoniei poate spera la o schimbare a rolului ei?
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!