Ion Țiriac a subliniat greșeala colosală a Soranei Cîrstea, iubita fiului său, la Australian Open. „Îmi luam rachetele și plecam acasă”

Ion Țiriac a reacționat după momentul tensionat dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, criticând deschis comportamentul jucătoarei japoneze din timpul meciului de la Australian Open.

Fostul mare sportiv și om de afaceri a spus că nu i-au plăcut nici atitudinea acesteia pe teren, dar nici modul în care s-a prezentat din punct de vedere vestimentar.

Partida din turul al doilea a fost una tensionată

La un moment dat, Naomi Osaka a cerut un time-out medical și a părăsit temporar terenul, lucru care a amplificat nervozitatea. Ulterior, la fileu, cele două jucătoare au avut un schimb de replici, după ce Sorana Cîrstea a reclamat faptul că Osaka a strigat de mai multe ori „Come on!” între primul și al doilea serviciu al româncei. Meciul s-a încheiat cu victoria japonezei, scor 6-3, 4-6, 6-2.

„Unde suntem, la circ?”

Comentând aceste episoade, Ion Țiriac s-a declarat surprins și de ținuta purtată de Naomi Osaka la Melbourne. Acesta nu a înțeles cum sponsorul tehnic al sportivei a fost de acord cu un astfel de echipament. Osaka a intrat pe teren îmbrăcată cu o fustă mini plisată peste pantaloni largi, iar la meciul din primul tur a atras atenția și prin accesorii neobișnuite, precum o umbrelă și un voal, toate parte din colaborarea sa cu Nike.

„Eu mi-aduc aminte, şi vă spun poveşti de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat şi a fost un şoc pentru noi toţi. Întrebaţi-l pe domnul «Tănase», că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă.

În săptămâna după ce au dat drumul la culori şi nu ştiu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Şi au spus «Asta e interzis». Acum te întreb şi o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ţinută ca asta? Unde suntem, la circul Struţki?”, a admis Țiriac, citat de as.ro.

„Sorana a făcut o greșeală capitală!

Ion Țiriac consideră că Sorana Cîrstea a comis o eroare majoră în timpul partidei, moment care, în opinia sa, a influențat decisiv deznodământul jocului. Miliardarul a subliniat că acel detaliu a înclinat balanța pe final, în timp ce Naomi Osaka a avut o prestație solidă și constantă.

„După câte am văzut eu, Sorana a făcut o greşeală capitală. În momentul în care s-a dus, are dreptul la cele două seturi, la 10 minute. A venit înapoi. 22 de minute doctorul. Doctorul are alea 5 minute sau 4. Eu, dacă eram Sorana, după 10 minute, nu după 4, îmi luam rachetele, spuneam «Mulţumesc, nu s-a respectat regulamentul, eu am plecat acasă».

Pe de altă parte, Osaka, o cunoaştem toţi. Cea care a câştigat US Open nu mai există demult. Dar e în regulă. Atât timp cât sunt regulile astea care sunt confuze, şi permit aşa ceva… A jucat bine (n.r. – Sorana), a jucat ca lumea, a avut un gol după acea jumătate de oră care s-a întâmplat şi după aia i s-a tras toată treaba. Nu am văzut tot, aşa că nu pot să-mi dau cu părerea!”, a transmis fostul tenismen.