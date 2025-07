Moartea care l-a îngrozit pe Walter Zenga la începutul carierei de antrenor în România: „Am jucat în Cupa UEFA și s-a întâmplat ceva ciudat atunci”

La 65 de ani, antrenorul italian Walter Zenga, care trăiește șase luni pe an la Dubai și restul perioadei în Italia, a oferit un interviu-eveniment în presa italiană.

Printre temele abordate, cel care era socotit pe jumătate român în timpul relației cu Raluca Rebedea, după ce avusese o aventură cu Raluca Sandu (fiica fostului președinte FRF), „Omul Păianjen”, poreclă primită de la Arrigo Sacchi, a abordat și începuturile în antrenorat.

„Am început în America, la Boston, ca antrenor-jucător, cu Nanu Galderisi ca secund. Am mers în România să o antrenez pe Progresul (n.r. - FC Național), un club mic. Am jucat în Cupa UEFA și s-a întâmplat ceva ciudat atunci. Cu o oră și jumătate înainte de meciul cu PSG, de la București, a venit vestea că tatăl lui Dani Prodan, unul dintre jucătorii noștri, murise într-un accident de mașină în drum spre stadion. Acestea sunt momente cu care trebuie să te descurci singur; nimeni nu te învață cum”, a reamintit Zenga, campion în România cu Steaua și în Serbia cu Steaua Roșie Belgrad.

Zenga se referă la un eveniment tragic petrecut în toamna anului 2002, când tatăl regretatului Didi Prodan a decedat într-un accident făcut cu Mercedesul pe care fiul său îl primise în dar pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA 1994. Tricolorii, cu o excepție, au primit o astfel de mașină de lux.

La aflarea veștii, stoperul a părăsit cantonamentul formației din Cotroceni și a mers de urgență la Satu Mare.

Pe 16 noiembrie 2016, Didi Prodan a decedat la vârsta de 44 de ani, după ce a suferit un infarct în timp ce privea la televizor o emisiune care i-a provocat emoții puternice și în care era invitat colegul său, Gică Popescu, 57 de ani.

„Tătuca” lupta împotriva actualui șef de la FRF, Răzvan Burleanu, iar „Baciul” combătea alături de el. Decesul lui Didi a semănat cu moartea mamei sale. Femeia care i-a dat viață a decedat în timp ce se uita la televizor.

Mașină de 12.000 de dolari

Legat de automobilul implicat în accidentul lui Prodan senior, acesta a fost o oferit de omul de afaceri George Păunescu. „Am luat 56.000 $ primă de calificare, în 1993. Erau bani mulți, cam 10.000 era un apartament. Plus un Mercedes cu zero kilometri. Înainte de meciul de la Cardiff, George Păunescu a venit la hotel, ne-a strâns pe toți și a zis: „Domnilor, toți cei care sunteți aici aveți câte un Mercedes de la mine”.

(...) Nu mai veneau mașinile, am făcut scandal înainte să plecăm în America. Au venit după câteva luni. Singurul căruia nu i-a dat atunci, Selymes. Și a jucat tot meciul, băi, frate! Nu i-a dat! Nu știu din ce motive.

A zis: „Ăstuia nu-i dau!”. Singurul care n-a luat mașină. Era vreo 10-12.000 de dolari mașina aia”, a declarat, peste ani, Florin Prunea, la podcast-ul „Tare de tot, cu Viorel Grigoroiu”.