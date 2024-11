Care este adevărata relație dintre Mutu și Chivu, ultimii doi mari fotbaliști ai României

Adrian Mutu și Cristi Chivu sunt ultimii doi mari jucători dați de fotbalul românesc. Despre liderii naționalei de la începutul anilor 2000 scris că au avut mereu o relație rece, din cauză că fiecare ar fi vrut să se impună în fața celuilalt. „Briliantul” a susținut zilele trecute că el și Cristi Chivu (44 de ani) se înțeleg foarte bine, ba chiar sunt prieteni de peste 30 de ani.

„Nu e adevărat. Sunt prieten cu el. Rivalitatea nu a făcut altceva decât lucruri bune. Pentru că ne ambiționam fiecare să excelăm la echipele noastre. Noi ne cunoaștem de la 13 ani. Am fost la grupele de copii și juniori de la echipele naționale, pentru că el era dintr-o parte a țării, eu eram de la Pitești.

Ne întâlneam la echipele naționale și practic de la 15 ani am fost împreună. Am trecut prin multe etape împreună. Grupele de juniori, apoi echipa națională de tineret, plus echipa mare. E o prietenie veche, de 30 de ani, între mine și el”, a declarat Adrian Mutu, pentru fanatik.ro.

Cristi Chivu și Adrian Mutu nu s-au luptat pentru rolul de lider al naționalei

Adrian Mutu, ajuns la 45 de ani, a mai dezvăluit modul în care erau luate deciziile importante în cadrul lotului primei reprezentative. „Naționala era a României, nu era nici a lui Mutu, nici a lui Chivu. Nu am avut niciodată vreo discuție între noi care să fie căpitanul, care să nu fie căpitan. Nu știu, cred că am fost de vreo 20 de ori căpitan al echipei naționale, iar el de mai multe ori.

Întotdeauna când s-au luat decizii ne-am consultat între noi. Și nu numai noi doi, mai erau și alți jucători cu care ne consultam. Au fost decizii ale unui grup de 5-6 jucători cu ștate vechi la echipa națională, nu a fost niciodată o decizie a unui singur jucător.

Fiecare cu postul său

Dacă o perioadă nu am vorbit foarte des nu înseamnă că noi ne-am certat. Între mine și Cristi există și acum o relație foarte bună, de respect și de prietenie. Faptul că presa a scris acele lucruri nu a fost nici rău pe o parte, pentru că trebuia să existe o rivalitate între doi jucători buni. Mai ales că jucam pe posturi diferite. Dacă jucam amândoi pe același post, puteai să zici că e ceva…

Pentru noi nu era important cine era liderul. Pentru că mai erau și alții… Era și Contra, erau și alții care puteau să ocupe foarte bine acest rol de lider. Eu trebuia să fiu cel mai bun pe postul meu, să joc foarte bine, și în Italia… După aia a venit și el la Roma, la Inter… Trebuia să fim cei mai buni”, a mai dezvăluit Adrian Mutu.