Vinicius a marcat împotriva lui City, a redus stadionul la tăcere și s-a răzbunat pentru bannerul din 2025: „Plângeți, plângeți!”

Vinicius a marcat marți seară de două ori, iar Real Madrid a învins-o și în retur pe Manchester City, scor 2-1, chiar în Anglia. În tur, cele trei goluri ale lui Federico Valverde au decis în mare parte echipa calificată în sferturile de finală.

Pe stadionul „Etihad” din Manchester, Real Madrid și-a pecetluit calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în prima repriză și a făcut-o cu stilul caracteristic lui Vinicius Jr. Brazilianul a obținut un penalty, care l-a costat și pe Bernardo Silva cartonașul roșu pentru henț pe linia porții.

Vini nu a greșit de la punctul cu var - ratase în prima manșă de pe Bernabeu - transformând cu calm. Apoi a venit controversata sărbătoare împotriva fanilor gazdelor, care acum un an - pe 12 februarie 2025 - îi dedicaseră un banner ironic, citând un hit al trupei Oasis: „Nu mai plânge din toată inima”.

Mesaul era însoțit de fotografie cu Rodri sărutând „Balonului de Aur”. Cu câteva luni mai devreme, spaniolul de la City fusese votat cel mai bun jucător al anului 2024, în detrimentul lui Vinicius, care nu a primit bine decizia, hotărând să nu participe la ceremonia de premiere împreună cu întreaga delegație a celor de la Real Madrid.

Real Madrid a câștigat marți în Anglia, iar Vinicius a vrut răzbunare. Mai întâi, a făcut un gest cu un deget la gură pentru a cere liniște pe stadionul, apoi s-a apropiat de tribunele pline u fanii „cetățenilor” și și-a dus mâinile la ochi, mimând gestul „Plângeți, plângeți!”. Un reacția provocatoare, destinată să stârnească controverse. Incidentul va alimenta dezbaterea privind oportunitatea gestului, care a amplificat tensiunea de pe teren.

Spre sfârșitul primei reprize, intervenția dură a lui Khusanov asupra lui Vinicius s-a soldat cu un cartonaș galben și un avertisment adresat căpitanilor ambelor echipe pentru a tempera intrările dure. Brazilianul nu s-a lăsat intimidat și, în prelungiri, a marcat golul final, ducând scorul la 2-1.

Vinicius a fost în mijlocul scandalului și la play-off, cu Benfica. La Lisabona, el s-a bucurat nepotrivit la colțul terenului, a apreciat Jose Mourinho, incitând suporterii lusitani, care au reacționat aruncând cu obiecte spre teren, în direcția lui.