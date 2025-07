Real Madrid, în pericol să-l piardă pe Vinicius. Clubul a blocat negocierile, starul e așteptat la o altă echipă

Vinicius Junior mai are contract cu Real Madrid până în 2027, iar jucătorul de 25 de ani părea că acceptase noul acord propus de club pentru prelungirea contractului. Numai că starul brazilian s-a sucit, a cerut un salariu mai mare, iar între cele două părți s-a produs o ruptură.

Negocierile au fost blocate, în urma șantajului fotbalistului, care a solicitat o remunerație la nivelul celei a lui Kylian Mbappe, de circa 30 de milioane de euro brut pe sezon, plus un bonus pentru semnarea înțelegerii. Conducerea Realului s-a arătat extrem de deranjată de atitudinea brazilianului și a anunțat, prin vocile jurnaliștilor ”de casă” că nu au de gând să îmbunătățească oferta salarială în acest moment.

Semnalul transmis a fost că dacă Vinicius nu va renunța la această condiție, sunt șanse foarte mari ca brazilianul să plece de la Real Madrid, întrucât clubul nu are de gând să-i ofere suma pe care a cerut-o: „Dacă condiția sa pentru a semna prelungirea este să câștige la fel de mult ca și Mbappe, sunt șanse foarte mari ca acest eveniment să nu mai aibă loc. Clubul nu are de gând să facă asta, iar cel mai probabil el (n.r - Vinicius) va pleca”, a scris AS.

Real Madrid vrea să-l vândă

Potrivit presei madrilene, clubul ”albilor” consideră că Vini încearcă un șantaj la negocieri și astfel a suspendat discuțiile pentru prelungirea contractului. Madrilenii sunt dispuși să renunțe la Vinicius Junior pentru 150 de milioane de euro, dacă starul brazilian nu își va reduce pretențiile. Vestea a venit ca o mănușă pentru Al Ittihad. Ramon Planes, directorul sportiv al clubului saudit, a declarat: ”Face parte din ideea și planul de a deveni una dintre cele mai puternice ligi din lume. Cupa Mondială a Cluburilor a fost un test bun pentru Liga Saudită.

Al Ittihad speră să profite de ruptură dintre Real și Vinicius

Ca parte a acestui plan, pentru a permite jucătorilor să vină într-o etapă importantă a carierei lor, Vinicius ar putea veni. Are totul de partea lui. Dacă analizăm profilul jucătorului care vine, chiar și în echipa noastră, vara trecută am făcut multe mișcări și am fost factori de schimbare a pieței. Nu exclud deloc această posibilitate (n.r. ca Vinicius Junior să ajungă în Arabia Saudită).

Cred că se încadrează în ideea și planul de a fi una dintre cele mai puternice ligi din lume. Și Vinicius are cu siguranță toate condițiile pentru a se alătura acestei ligi”, a spus Ramon Planes, potrivit presei din Spania. Saudiții sunt dispuși să investească un miliard de euro pentru a-l înregimenta pe Vini Jr (suma de transfer, salariile și bonusurile fotbalistului), jucător cumpărat de Real în 2018 de Real de la Flamengo, pentru 45 de milioane de euro.