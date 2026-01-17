search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Suporterii Realului s-au săturat. Cele trei staruri huiduite la fiecare atingere a mingii

Publicat:

Real Madrid a suferit una dintre cele mai mari umilințe în urmă cu 3 zile, când a fost eliminată de divizionara secundă Albacete din Cupa Regelui. ”Albii” veneau după o altă întâlnire de tristă amintire (2-3 cu Barcelona, în Supercupă), astfel că la revenirea de azi pe teren, pentru partida cu Levante, suporterii nu le-au iertat pe trei mari vedete, huiduite la fiecare atingere de balon.

Jucătorii Realului au intrat în gura fanilor. Foto Facebook Real Madrid CF
Jucătorii Realului au intrat în gura fanilor. Foto Facebook Real Madrid CF

Într-o atmosferă tensionată pe „Bernabeu”, Real Madrid a trecut cu 2-0 de Levante, apropiindu-se la un singur punct de liderul Barcelona în LaLiga. Kylian Mbappé, din penalty (min. 58), și Raúl Asencio, cu capul (min. 66) au mai îndulcit atmosfera, însă fanii, care au fluierat insistent echipa și au afișat șervețele albe, au protestat până la final.

Vinícius, Bellingham și Valverde, principalii vizați 

Cele mai vizate nume au fost ale lui Vinícius Junior, Jude Bellingham și Federico Valverde, care au fost huiduiți pe tot parcursul meciului, în timp ce președintele clubului, Florentino Pérez, a fost vizat de scandări care cereau demisia sa.

