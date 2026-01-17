Suporterii Realului s-au săturat. Cele trei staruri huiduite la fiecare atingere a mingii

Real Madrid a suferit una dintre cele mai mari umilințe în urmă cu 3 zile, când a fost eliminată de divizionara secundă Albacete din Cupa Regelui. ”Albii” veneau după o altă întâlnire de tristă amintire (2-3 cu Barcelona, în Supercupă), astfel că la revenirea de azi pe teren, pentru partida cu Levante, suporterii nu le-au iertat pe trei mari vedete, huiduite la fiecare atingere de balon.

Într-o atmosferă tensionată pe „Bernabeu”, Real Madrid a trecut cu 2-0 de Levante, apropiindu-se la un singur punct de liderul Barcelona în LaLiga. Kylian Mbappé, din penalty (min. 58), și Raúl Asencio, cu capul (min. 66) au mai îndulcit atmosfera, însă fanii, care au fluierat insistent echipa și au afișat șervețele albe, au protestat până la final.

Vinícius, Bellingham și Valverde, principalii vizați

Cele mai vizate nume au fost ale lui Vinícius Junior, Jude Bellingham și Federico Valverde, care au fost huiduiți pe tot parcursul meciului, în timp ce președintele clubului, Florentino Pérez, a fost vizat de scandări care cereau demisia sa.