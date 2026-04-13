Sinner a devenit noul număr 1 mondial în tenis. Rivalul Alcaraz, deposedat de coroană la Monte Carlo

Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat duminică turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 6.309.095 de euro, în finala căruia l-a învins în două seturi, 7-6 (7/5), 6-3, pe marele său rival, spaniolul Carlos Alcaraz.

Sinner, în vârstă de 24 de ani, care venea după triumfurile obținute luna trecută în Statele Unite, la Indian Wells și Miami, a urcat în fotoliul de lider al clasamentului ATP după acest nou succes, detronându-l pe Alcaraz, deținătorul trofeului la Monte Carlo. I-a mulțumit pentru succes mamei sale, care s-a aflat în lojă alături de iubita jucătorului.

Italianul s-a impus după două ore și 15 minute de joc în meciul de duminică, primul împotriva lui Alcaraz de la debutul acestui sezon.

Jannik Sinner a obținut cu această ocazie a șaptea sa victorie în fața ibericului, care domină însă duelurile directe (10-7). Sinner a recuperat în 68 de zile un număr de 3.350 de puncte față de Alcaraz.

Este al optulea trofeu de categoria ATP Masters 1.000 și cel mai important succes pe zgură din cariera lui Sinner, cu puțin mai mult de o lună înaintea Grand Slam-ului de la Roland Garros, unde jucătorul italian va încerca să-și ia revanșa după finala pierdută anul trecut, la mare luptă, în fața lui Alcaraz, după ce a condus cu 2-0 la seturi.

Al patrulea Masters la rând

După Paris, Indian Wells și Miami, turneul de la Monte Carlo a fost al patrulea său titlu consecutiv de Masters 1000 adjudecat de Sinner.

O performanță realizată anterior doar de Novak Djokovic (de trei ori) și de Rafael Nadal. Sârbul a fost ultimul care a reușit acest lucru, între Shanghai 2015 și Miami 2016, dar ibericul rămâne singurul jucător care a câștigat patru titluri consecutive la Masters în același sezon.

Cea mai mare realizare a sa a fost 2013, când a triumfat la Madrid, Roma, Montreal și Cincinnati. Pe parcurs, a adăugat și Roland Garros și US Open.

Sinner se află de azi în cea de-a 67-a săptămână ca număr 1 mondial și se apropie de suedezul Stefa Edberg (72 de săptămâni).

În circuitul feminin, la turneul de la Linz (Austria) s-a impus rusoacaia Mirra Andreeva (18 ani, 10 WTA), care a câștigat cu scorul 1-6, 6-4, 6-3 cu Anastasia Potapova (25 de ani, 97 WTA).