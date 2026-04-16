Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Ion Țiriac pariază o avere pe capul noului lider ATP. Liderul mondial și-a dublat valoarea în doi ani

Ion Țiriac (86 de ani), fost hocheist și fost tenismen, a analizat situația de la vârful clasamentului ATP, unde italianul Jannik Sinner (24 de ani) l-a deposedat pe spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani) de prima poziție.

Ion Țiriac a manageriat mai mulți jucători FOTO EPA

Sinner a câștigat turneul ATP 1.000 de la Monte Carlo, iar cu această victorie a devenit noul lider mondial. Jucătorul italian s-a impus în două seturi în fața rivalului Carlos Alcaraz (22 de ani), scor 7-6 (5), 6-3.

Ion Țiriac a avut numai cuvinte de laudă pentru Jannik Sinner, cu care s-a intersectat la începuturile carierei acestuia.

Din punct de vedere economic, Sinner valorează cel puțin 100 de milioane de euro pe an, mai mult decât dublu față de un fotbalist.

Cred că are posibilitatea să realizeze Marele Slam. Ultimul a fost Rod Laver acum 50 de ani, dar e timpul ca cineva să o facă din nou.

Sper să fie Jannik. Poate trece de 20 de titluri de Grand Slam, fără probleme. Are nevoie doar de cineva care să-l ajute cu programul”, a declarat Ion Țiriac, conform La Politica nel Pallone.

În februarie 2024, Țiriac îi făcea reclamă italianului, despre care spunea că valorează 50.000.000 de dolari.

Pentru mine, Sinner ar trebui vândut scump la câteva companii. Să zicem, maxim cinci. Pentru că altfel cum poate avea satisfacție? Astăzi, 70% din câștiguri provin din extra (n.r. – din sponsorizări), nu din bonusuri!”, a declarat Țiriac, potrivit Ubitennis.

Fostul tenismen român a povestit că s-a întâlnit cu Sinner înaintea triumfului de la Australian Open 2024, iar italianul i-a cerut sfatul lui Țiriac, cu privire la cariera sa:

Când era cu Piatti și au venit la mine cerându-mi un sfat, i-am observat imediat calitățile umane. A fost umil, a ascultat și a fost dispus să facă lucrurile așa cum trebuie. Ar putea deveni ca Becker la vremea lui, care a câștigat mai mult decât Michael Jordan! Astăzi, Sinner valorează 50 de milioane de dolari pe an. Se poate ajunge cu ușurință la 100 de milioane de dolari”.

Topul celor mai titrați jucători de tenis din istoria tenisului, în funcție de trofeele de Mare Șlem câștigate, sunt: Novak Djokovic (24), Rafael Nadal (22) și Roger Federer (20).

