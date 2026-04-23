search
Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Carlos Alcaraz a vorbit despre fostul antrenor fără să-i pronunțe numele: „Acum am un cuvânt de spus, îmi pot exprima opinia”

0
0
Publicat:

Numărul 2 mondial ATP, Carlos Alcaraz, a vorbit despre relația avută cu fostul său antrenor, Juan Carlos Ferrero (46 de ani), în podcastul oficial al turneului ATP 1.000 de la Madrid, întrecere aflată în desfășurare pe zgură în capitala Spaniei.

Carlos Alcaraz a pierdut prima poziție mondială FOTO EPA

Astăzi, abordez totul cu mai mult calm”, a explicat ibericul, care a adăugat că încearcă doar să se distreze pe teren: „Asta e tot ce contează pentru mine, rezultatele vin ca urmare”. Un indiciu clar că, avându-l pe Ferrero în lojă, Alcaraz nu se simțea confortabil. Cei doi s-au despărțit la finalul anului trecut în termeni deloc amiabili, deși în public nu și-au aruncat vorbe grele.

Carlitos nu îl menționează niciodată direct pe fostul său mentor, dar cuvintele lui sunt bine țintite. „Acum am un cuvânt de spus, îmi pot exprima opinia, pot lua decizii și pot comunica ceea ce am nevoie. Acum decid când trebuie să mă opresc sau când e timpul să mă antrenez”.

Cuvintele au fost spus în podcastul oficial al Madrid Open, un turneu în care sportivul din Murcia nu poate concura din pricina unei accidentări la încheietura mâinii care îi pune în pericol tot sezonul de zgură, în frunte cu Roland Garros. 

În trecut, presiunea și nervii preluau controlul”, a adăugat cel care a câștigat șapte titluri de Grand Slam. 

Alcaraz a vorbit apoi în podcast despre diverse alte lucruri, cum ar fi dragostea pentru casă și pentru orașul său natal. „Când mă întorc acolo, e ca și cum aș fi copilul care am fost odată”, a mărturisit sportivul.

Într-un fel, uit că sunt jucător de tenis și pur și simplu mă întorc la a fi persoana care am fost dintotdeauna. Să fac cele mai simple lucruri din lume cu prietenii mei este ceea ce mă relaxează, ceea ce mă menține cu picioarele pe pământ”, a adăugat el.

Printre hobby-urile spaniolului se numără golful, pe care pare tentat să o transforme într-o meserie: „Trebuie să ajung la un handicap de 5 la golf, acesta este obiectivul meu pentru sfârșitul anului. În acest moment, am în jur de 12”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

