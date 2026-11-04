 Veste șoc pentru Ana Maria Bărbosu! Suspendare de doi ani, după ce gimnasta a ratat trei controale antidoping | adevarul.ro
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Veste șoc pentru Ana Maria Bărbosu! Suspendare de doi ani, după ce gimnasta a ratat trei controale antidoping

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Ana Maria Bărbosu a primit o suspendare de doi ani, după ce Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis să admită parțial acțiunea disciplinară depusă de Federația Internațională de Gimnastică.

Ana Maria Bărbosu
Ana Maria Bărbosu Foto: COSR

Gimnasta română a fost sancționată pentru că a ratat trei controale antidoping, potrivit informațiilor publicate pe site-ul TAS de la Lausanne și preluate de Agerpres. Mai exact, între septembrie și decembrie 2025, Bărbosu nu ar fi transmis Agenției Internaționale de Testare informațiile necesare despre locul în care se afla, date folosite pentru organizarea controalelor antidoping.

Suspendarea vine după un an de succes pentru Bărbosu

În această primăvară, Bărbosu a fost desemnată cea mai bună gimnastă din Europa pentru anul 2025. Românca a avut rezultate foarte bune la Campionatele Europene din 2025, desfășurate la Leipzig, unde a urcat de patru ori pe podium. A cucerit aurul la sol, argintul la bârnă și două medalii de bronz, la individual compus și paralele.

„Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS ADD) a confirmat că gimnasta română Ana Maria Bărbosu a încălcat regulamentul antidoping, în urma a trei abateri privind obligațiile de localizare într-un interval de 12 luni!”, se arată în comunicatul emis de Agenția Internațională de Testare.

Hotărârea TAS nu este definitivă și poate fi contestată la Divizia de Apel a instituției. Suspendarea Anei Maria Bărbosu a intrat în vigoare pe 5 mai 2026, astfel că perioada în care gimnasta nu a participat la competiții în ultimele șase luni va fi scăzută din sancțiune. În aceste condiții, sportiva ar putea reveni în concursuri în mai 2028.

Un nou proces pentru medalia olimpică, programat în mai 2027

Disputa dintre Ana Maria Bărbosu și Jordan Chiles privind bronzul olimpic de la Paris este departe de a se încheia. Cele două gimnaste vor ajunge din nou în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv, unde cazul urmează să fie analizat în mai 2027.

Controversa a început după finala de la sol de la Jocurile Olimpice din 2024. Bărbosu terminase concursul pe locul al treilea, însă o contestație depusă de reprezentanții americancei Jordan Chiles a fost acceptată, iar aceasta a urcat pe podium. Gimnasta română a coborât, în schimb, pe poziția a patra.

Ulterior, partea română a contestat decizia și a arătat că solicitarea americanilor fusese înregistrată după expirarea termenului de un minut prevăzut de regulament. În urma analizării cazului, TAS a decis ca medalia de bronz să îi revină Anei Maria Bărbosu, în timp ce Jordan Chiles a fost coborâtă pe locul al cincilea, în spatele Sabrinei Voinea.

Reprezentanții Statelor Unite nu au acceptat hotărârea și au continuat demersurile legale. Astfel, cazul va fi analizat din nou în cadrul audierilor programate pentru primăvara anului 2027.

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