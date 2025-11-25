Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”

De la accidentul de schi petrecut acum 12 ani, Michael Schumacher (56 de ani) este o doar amintire, prezența lui fizică fiind un mister. Soția Corinna a căutat să țină secret informațiile cum se simte fostul pilot și doar câteva persoane l-au văzut de atunci și până acum.

Craig Scarborough, un jurnalist care se ocupă de F1 de peste 25 de ani, care l-a intervievat în mai multe rânduri pe Michael Schumacher, a făcut un anunț pe care nimeni nu voia să-l audă despre septuplului campion din Formula 1.

Acesta a transmis, după ce a discutat cu „cineva foarte, foarte apropiat de Schumacher”, că „nu vom mai auzi nimic despre el”.

„Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el (n.r.- de Michael Schumacher) și mi-a explicat că nu vom mai auzi nimic despre el. Se află într-o poziție confortabilă, atât cât se poate având în vedere starea sa de sănătate”, a spus Craig Scarborough, conform The Sun.

„Are un medic personal, un finlandez”

De asemenea, Richard Hopkins, fost șef la echipa de F1 Red Bull și un apropiat al lui Michael Schumacher în anii de glorie ai acestuia, susține o teorie identică.

„Nu am mai auzit nimic în ultima perioadă. Am înțeles că are un medic personal, un finlandez. Nu cred că-l vom mai vedea vreodată pe Michael. Mă simt destul de inconfortabil să vorbesc despre starea lui, având în vedere cât de secretoasă este familia sa, pe bună dreptate.

Pot să am o opinie, dar nu sunt în acel cerc închis. Nu sunt Jean Todt, nu sunt Ross Brawn, nu sunt Gerhard Berger, care-l vizitează pe Michael. Sunt departe de asta.

Cred că și dacă erai cel mai bun prieten al lui Ross Brawn și-l întrebai cum se simte Michael, chiar dacă îi dădeai o grămadă de vin roșu bun, nu cred că ar fi spus ceva. E vorba despre respect. Așa vrea familia să fie. Cred că e corect”, a declarat Hopkins, potrivit sursei menționate anterior.