Valeriu Iftime, surprins cu alcoolul în nas pe stadion. Patronul de la Botoșani riscă să fie amendat

Rapid și Botoșani au înregistrat o remiză albă. Cele două formații au rămas astfel în vârful Superligii, liderul Rapid cu 39 de puncte, iar FC Botoșani cu 37 de puncte.

În timpul partidei, fotografii l-au surprins pe Valeriu Iftime cu paharul de vin la „oficială”. Consumul de băuturi alcoolice este strict interzis pe stadioanele din România.

„Dacă bea o șampanie... Dacă o bea și pe a doua, e președintele Americii. E un bun fizician. Avem nevoie de oameni ca el, dar nu ca deputat, în administrație”, dezvăluia recent Gigi Becali, deranjat că Iftime îl sfătuise să schimbe antrenorul la FCSB.

Dinamo a fost sancționată după ce în incinta stadionului s-a consumat alcool la meciul cu CFR Cluj pe care „câinii” l-au câștigat cu 2-1. Dinamo a fost amendată de Jandarmerie cu 37.000 de lei.

Csikszereda a fost amendată după ce, în tribune, mai mulți oameni care consumau alcool. Clubul ciucan a primit o sancțiune de 30.000 de lei, după momentele de la meciul cu Rapid din Superliga, scor 2-0.

La un meci al FCSB-ului, avocata Laura Vicol a fost surprinsă pufâind dintr-o țigară electronică pe „Arena Națională”. Și fumatul este interzis în incinta stadioanelor.