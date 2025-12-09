search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Valeriu Iftime, surprins cu alcoolul în nas pe stadion. Patronul de la Botoșani riscă să fie amendat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rapid și Botoșani au înregistrat o remiză albă. Cele două formații au rămas astfel în vârful Superligii, liderul Rapid cu 39 de puncte, iar FC Botoșani cu 37 de puncte.

Valeriu Iftime, precum la el în sufragerie FOTO Sportpictures
Valeriu Iftime, precum la el în sufragerie FOTO Sportpictures

În timpul partidei, fotografii l-au surprins pe Valeriu Iftime cu paharul de vin la „oficială”. Consumul de băuturi alcoolice este strict interzis pe stadioanele din România.

Dacă bea o șampanie... Dacă o bea și pe a doua, e președintele Americii. E un bun fizician. Avem nevoie de oameni ca el, dar nu ca deputat, în administrație”, dezvăluia recent Gigi Becali, deranjat că Iftime îl sfătuise să schimbe antrenorul la FCSB.

Dinamo a fost sancționată după ce în incinta stadionului s-a consumat alcool la meciul cu CFR Cluj pe care „câinii” l-au câștigat cu 2-1. Dinamo a fost amendată de Jandarmerie cu 37.000 de lei.

Csikszereda a fost amendată după ce, în tribune, mai mulți oameni care consumau alcool. Clubul ciucan a primit o sancțiune de 30.000 de lei, după momentele de la meciul cu Rapid din Superliga, scor 2-0.

La un meci al FCSB-ului, avocata Laura Vicol a fost surprinsă pufâind dintr-o țigară electronică pe „Arena Națională”. Și fumatul este interzis în incinta stadioanelor.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
digi24.ro
image
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
stirileprotv.ro
image
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
gandul.ro
image
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
mediafax.ro
image
Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea să îl facă în București. Edilul pare să se inspire din munca lui Bolojan de la Oradea
fanatik.ro
image
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
libertatea.ro
image
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetele de energie pe care nu le folosești. Când expiră drepturile de plată
playtech.ro
image
Frumoasa jucătoare de tenis a bifat o apariție spectaculoasă. Cum a apărut în vacanța din Miami
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Salariul minim ar urma să fie înghețat în 2026. Ordonanța de urgență pregătită de Executiv
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Vestea bună pentru părinţi venită la final de an. Legea a trecut TACIT de Senat
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Charlene, Albert și copiii, felicitarea de Crăciun 2025, Foto Vanessa von Zitzewitz, Palatul Princiar jpg
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă