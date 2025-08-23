US Open, terorizat de o invazie de insecte. Sportivii au fost puși în alertă, iar fanii, rugați să avertizeze autoritățile

US Open se pregătește pentru o invazie de „insecte-lanternă”, aflate în perioada de împerechere și care provoacă pagube semnificative la nivel de recolte.

Aceste zburătoare au fost observate, deja, în 29 din cele 62 de comitate ale statului New York. În acest context, turneul de tenis care se va desfășura pe o perioadă de trei săptămâni ar putea fi afectat de aceste insecte care, în prezent, se află într-o fază de explozie demografică.

„Se urcă în trenuri, tramvaie!”

În cazul în care apar insecte la locul de desfășurare, fanii și jucătorii de tenis au fost sfătuiți să raporteze autorităților locale, iar apoi să le zdrobească. Brian Eshenaur, specialist în specii invazive la Universitatea Cornell, a spus: „Când cineva vede o insectă, îi rugăm să facă mai întâi o fotografie. Apoi să o calce în picioare!”

„Muștele-lanternă” devorează totul, de la grădini de legume până la pomi fructiferi, și, în general, eclozează la sfârșitul lunii mai. Aceste insecte își fac simțită prezența în luna august, atunci când își încep perioada de împerechere. Kelli Hoover, profesor de entomologie la Universitatea de Stat din Pennsylvania, se teme că se vor răspândi ca focul în Statele Unite: „Se urcă în trenuri, avioane și nave. Acești indivizi sunt autostopiști curajoși”.

Pericol asiatic pentru cultură

„Muștele-lanternă” fac parte dintr-o o specie de insecte invazivă originară din Asia, care se hrănește în principal cu copacii „cenușeri”, arbori ornamentali exotici, dar consumă și o gamă largă de plante, precum vița de vie, hameiul, arțarul, nucul și pomii fructiferi, conform Agenției pentru Conservarea Mediului din New York.

Această insectă poate afecta negativ agricultura și turismul și ar putea avea efecte asupra pădurilor din New York. În Statele Unite, specia a fost descoperită pentru prima dată în Pennsylvania, în 2014, și a fost semnalată în New York în 2020.