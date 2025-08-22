Lidera mondială, oripilată de tratamentul primit la US Open. „O jucărie de care nu mai are nimeni nevoie”

Organizatorii ediției din acest an a US Open au început turneul spectaculos, cu competiția de dublu mixt, la startul căreia au aliniat numeroase vedetele mondiale ale tenisului. Însă din concurs au lipsit liderii de la feminin și de la masculin, o situație pe care lumea sportului a întâmpinat-o cu nedumerire.

Katerina Siniakova, jucătoare cehă consacrată în proba de dublu, cu 10 titluri de Grand Slam la activ, a fost lăsată complet pe dinafară, la fel ca Marcel Arevalo, liderul mondial de la dublu masculin. Cei doi ar fi trebuit să concureze împreună, dar la un moment dat s-a pus problema ca cehoaica să joace alături de Jannik Sinner, care căuta o nouă parteneră după retragerea Emmei Navarro.

Italianul a renunțat la participare, după abandonul din finala de la Cincinnati, dar Siniakova și Arevalo nu au mai fost primiți în concurs, cei doi fiind înlocuiți fără explicații de o pereche americană Danielle Collins - Ryan Harrison. Decizia organizatorilor a stârnit un val de critici, un fan comparând-o pe jucătoarea cehă cu o „jucărie de care nu mai are nimeni nevoie”, în condițiile în care acesta a sacrificat participarea la turneul de la Cleveland tocmai pentru șansa de a juca la dublu mixt la New York.

În timp ce fanii au cerut „dreptate pentru Siniakova”, acuzându-i pe organizatori că au transformat competiția într-un „circ pentru favoriții locali”, sportiva din Cehia a comentat amar: „Dacă la un Grand Slam se joacă dublu mixt și doi lideri mondiali la dublu nu prind tabloul, atunci nu mai am nimic de adăugat”.