Din ce face bani Mihai Rotaru. Afacerile din energie și investițiile care îi aduc profit șefului din Bănie: „Nu consum lux, consum confort!”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, care tocmai a reușit eventul în România, este implicat de mai mult timp în zona energiei, unde și-a extins activitatea și prin investiții considerabile în panouri fotovoltaice.

De-a lungul anilor a avut legături și cu agricultura, însă între timp a renunțat la acest domeniu. Acționarul echipei din Bănie spune că deține și alte afaceri, dar preferă să nu ofere detalii despre ele.

„Nu sunt consumator de lux, sunt consumator de confort!”

În ceea ce privește stilul său de viață, Rotaru a precizat că nu se vede ca o persoană orientată spre lux, ci mai degrabă ca cineva care pune accent pe confort și lucruri practice.

„Niciodată nu m-am gândit dacă sunt un om bogat. Sunt un om care poate avea un confort. Mai întreba cineva dacă sunt consumator de lux. Nu, nu sunt consumator de lux, sunt consumator de confort. Atunci îmi permit să fac anumite lucruri care să îmi dea un confort superior. Acum să ne comparăm pe noi azi cu împărații Austro-Ungariei de la 1800. Clar că ei erau mult mai bogați decât noi. Dar confortul pe care îl avem noi astăzi nu se poate compara cu ce aveau ei atunci. Deci eu pot să îmi permit anumite zone de confort și trăiesc în ele.

„Intru într-un domeniu, investec acolo și ies!”

Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.

Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit!”, a admis Mihai Rotarul, conform fanatik.ro.