Mirel Rădoi este de negăsit, după plecarea de la Universitatea Craiova. Oltenilor le merge bine fără fostul antrenor

Universitatea Craiova a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, la Sibiu, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal.

Universitatea s-a impus prin golurile marcate în prima jumătate de oră de Assad Al Hamlawi (15), din centrarea lui Nicușor Bancu, și de Ștefan Baiaram (31), în urma unui corner.

Sibienii, la primul meci cu Dorinel Munteanu (57 de ani) antrenor, au avut o mare ocazie de gol prin Aurelian Chițu (51), dar șutul acestuia din unghi a fost apărat de Pavlo Isenko.Universitatea a avut șansa de a marca și al treilea gol, dar Monday Etim a ratat singur cu portarul Cătălin Căbuz (77).

FC Hermannstadt și Universitatea Craiova s-au întâlnit în principala competiție internă de 14 ori, de nouă ori s-au impus oltenii, de trei ori au câștigat sibienii, iar alte două jocuri s-au terminat la egalitate.

Universitatea are două victorii și două egaluri în ultimele patru etape.FC Hermannstadt a ajuns la zece etape fără victorie în campionat, opt înfrângeri și două egaluri. În tur, craiovenii au câștigat cu 1-0.

Cu 37 de puncte, oltenii sunt pe locul 4 în Superligă, după liderul Rapid (39 de puncte), Dinamo și Botoșani (ambele cu 38 de puncte).

„I-am dat 100 de teledoane”

În timp ce oltenilor le merge bine cu portughezul Filipe Coelho (45 de ani) pe bancă, despre Mirel Rădoi, fostul antrenor, nu se mai știu prea multe lucruri.

Gigi Becali (67 de ani) a admis că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi (44 de ani), în ultima perioadă. Patronul FCSB-ului a transmis că a vrut să se consulte cu finul său în privința anumitor probleme fotbalistice.

„Nu-mi răspunde Mirel. I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde! Bine, eu i-am dat ca să mă mai consult cu el, să-i mai dau două-trei lecții de antrenor. Nu răspunde! Știu eu de ce nu răspunde?

Eu mă mai consult, mai vorbesc și cu Șumudică, și cu toți. Le dau lecții pentru că eu sunt antrenor bătrân”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

S-a implicat în afaceri

De la plecarea de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a avut o singură apariție în spațiul public, ocazie cu care a ieșit în evidență după ce și-a achiziționat o mașină Bentley în valoare de 250.000 de euro.

La mijlocul lunii trecute, Rădoi a participat la recepția unei investiții pe care firma la care este partener a realizat-o în comuna Fundeni. Este vorba despre recepția unui nou parc de retail K2 Fundeni, un proiect dezvoltat de K2 Retail Properties, parte a Goldbach Group, potrivit obiectiv-online.ro

În proiectul care a fost finalizat de compania unde Mirel Rădoi este asociat, este concepută existența unui supermarket Penny, în centrul comunei, o investiție care se ridică la valoarea de 1,8 milioane de euro, pe o suprafață utilă de 1.400 mp.

Noul magazin ar urma să fie inaugurat astăzi, 15 decembrie, potrivit sursei citate mai sus.