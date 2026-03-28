Povara numelui Hagi. Fiul „Regelui”, o cauză pierdută în Turcia. „Zdrobit de umbra tatălui său!”

România nu s-a putut impune în fața turciei, joi seară, sor final 0-1, în cadrul penultimului act aș play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026.

Tricolorii au avut o misiune grea, într-un meci în care singurul gol al serii a fost marcat în minutul 53, de către Ferdi Ladioglu, în urma unei erori masive în defensiva românilor.

Ianis Hagi, căpitanul tricolorilor la Istanbul, nu a reușit să iasă în evidență în confruntarea decisivă. La o zi după eșecul încasat, turcii nu au trecut cu vederea prestația mijlocașului român, ce activează, în prezent, la Alanyaspor.

„Nu e nimic mai natural decât ca fiul său să rămână în umbra lui!”

Concluzia jurnaliștilor din Țara Semilunii a fost una cât se poate de dureroasă. Mijlocașul nu poate ieși din umbra tatălui său, Gică Hagi, o legendă vie în istoria fotbalului din Turcia.

„Cu șuturile sale de la distanță sau cu loviturile sale libere, el atenuează oarecum dorul de tatăl lui sau ne duce cu gândul în trecut, dar nu putem compara situațiile. La urma urmei, nimeni nu se poate compara cu tatăl Hagi. Nu e nimic mai natural decât ca fiul său să rămână în umbra lui.

„Aș fi vrut să ajungă la înălțime, dar nu s-a întâmplat!”

În anii trecuți, răspunsul meu pentru cei care spuneau că ar trebui ca Ianis să vină la Galatasaray era că ar fi fost zdrobit sub umbra tatălui său. Galatasaray ar fi putut face o mișcare în acest sens în anii precedenți.

De fapt, tatăl Hagi chiar ne-a purtat pică pentru momentele în care nu am făcut o mișcare pentru Ianis, dar adevărul este că s-a terminat. Și eu aș fi vrut ca el să ajungă la înălțime, să ducă mai departe moștenirea tatălui său în tricoul Galatei, dar nu s-a întâmplat. Totuși, este plăcut să-l urmărim în liga noastră și să vedem ocazional acele goluri din lovitură liberă!”, a scris Burak Eren, în cadrul unei postări distribuite pe platforma X.