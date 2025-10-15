Renunță Răzvan Marin la națională, după ce Mircea Lucescu l-a făcut praf? Răspunsul mijocașului de la AEK Atena

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a ieșit public și a explicat schimbările făcute după dubla nefericită de luna trecută, cu Canada (amical, 0-3) și cu Cipru (2-2). Antrenorul a scos țapi ispășitori doi mijlocași centrali, vinovați că n-ar fi ținut de minge și ar fi permis egalarea la Nicosia, după ce echipa a condus cu 2-0.

Cu încă două puncte, România ar fi avut acum 12 puncte în Grupa H de calificare la turneul final mondial, la o singură „lungime” de Bosnia și la trei de liderul Austria. Întâmplător, cei doi jucători sunt primii doi căpitani ai naționalei: Nicolae Stanciu (32 de ani), de la Genoa, și Răzvan Marin (29 de ani), de la AEK Atena. I-a „executat” pe ambii, părând că a început remanerea la națională a lotului care a mers la EURO 2024.

„Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun să joc la națională, să mi se spună direct. Nu să se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a afirmat Răzvan Marin.

Fiul lui Petre Marin s-a declarat supărat pe maniera în care a procedat tehnicianul, care s-a folosit de așa-zisa problemă medicală pentru a-l scoate din echipă, și a încheiat: „Nu se pune probleme să refuz naționala”.

În mandatul lui Lucescu, Alexandru Mitriță a renunțat deja la lot, deși are doar 30 de ani. A invocat distanța mare pe care o are de parcurs din China la fiecare convocare. Lucescu a povestit că fostul „jolly” al Craiovei este leneș și la antrenamente, nu doar la jocuri, și oricum nu l-ar fi folosit: „În timp ce colegii lui alergau 7 kilometri la antrenament, el alerga 4. Nu poți să joci fotbal doar din talent”.