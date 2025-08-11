search
Luni, 11 August 2025
E ditamai starul în NBA, dar n-a putut să iasă din parcare, după ce bolidul i-a fost blocat

Publicat:

Moment jenant trăit de baschetbalistul sloven Luka Dončić (26 de ani), care nu s-a putut urca în propria mașină întrucât un alt automobil, parcat prea aproape, l-a blocat în parcare. Imaginile au făcut înconjurul rețelelor de socializare.

Luka Dončić este poreclit „Luka Magic”
Luka Dončić este poreclit „Luka Magic”

Starul echipei americane Los Angeles Lakers a avut parte de un mic incident, după înfrângerea Sloveniei în fața Germaniei, într-un meciul amical disputat la Mannheim. Nemții s-au impus cu 103-89.

În parcarea sălii de sport, Luka nu a putut deschide ușile de tip „aripă de pescăruș” ale mașinii sale din pricina apropierii unui alt vehicul.

Jucătorul a început să dea telefoane, probabil în dorința de a i se debloca accesul, în timp ce persoanele prezente în zonă îl filmau cu telefoanele mobile.

Și-a prelungit contractul cu Lakers

La începutul acestei luni, slovenul și-a prelungit contractul cu Lakers. Înțelegerea este valabilă în următorii trei ani, perioadă în care jucătorul va încasa suma de 165 de milioane de dolari (circa 145 de milioane de euro).

Cel poreclit de fani „Luka Magic” pentru execuțiile sale spectaculoase este în mare formă sportivă, după ce urmat un program riguros de antrenamente în această vară, fapt care l-a ajutat să piardă kilogramele pe care le avea în plus.

El s-a alăturat echipei californiene pe 2 februarie, într-un schimb cu Dallas Mavericks. Clubul texan i-a primit pe Anthony Davis și pe Max Christie.

Campionul sloven a anunțat, de asemenea, că a donat „5 milioane de dolari pentru a ajuta 77  (n.r. - numărul pe care-l poartă pe tricou) de tineri sportivi din întreaga lume să își urmeze visele, așa cum am făcut și eu. Baschetul mi-a dat totul și sunt norocos să pot oferi înapoi și să ajut generațiile viitoare”.

Sport

