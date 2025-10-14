Moment istoric în NBA. Trei frați ridicați din sărăcie vor juca împreună pentru aceeași echipă

Echipa americană de baschet Milwaukee Bucks, din NBA, intră în istorie cu cazul familiei Antetokounmpo: trei frați vor evolua împreună, pentru prima dată, pentru un club din campionatul nord-american, cel mai puternic din lume.

Antetokounmpo este un nume de familie destinat să intre în istoria sportului. Și nu doar datorită isprăvilor vedetei Giannis.

Milwaukee Bucks l-a semnat pe Alex Antetokounmpo, oferindu-i un contract bidirecțional, un angajament care permite unui jucător să alterneze între NBA și afiliatul său din G League. Pentru prima dată în istoria ligii nord-americane, trei frați vor juca pentru aceeași franciză, deși Alex va evolua și pentru Wisconsin Herd, în G League.

Cel mai mic din familie, care a jucat 50 de meciuri pentru Herd în perioada 2022-2024, cu o medie de 5,8 puncte și 3 recuperări, li se alătură dublului MVP Giannis și lui Thanasis, care au câștigat împreună titlul în 2021. Cel de-al patrulea frate, tot jucător de baschet, Kostas, campion NBA în 2020 cu Los Angeles Lakers, joacă pentru Olympiacos în acest an.

Povestea lor, în filmul Rise

Despre Giannis au existat pe tot parcursul verii pentru un transfer, dar aproape de startul sezonul regular nu s-au confirmat. A rămas și va evolua alături de cei doi frați.

Povestea familiei Antetokounmpo este deja un film. Rise, lansat în 2022, relatează ascensiunea lor incredibilă. Vera și Charles Antetokounmpo au emigrat din Nigeria în Grecia în 1991, căutând o viață mai bună și lăsându-și fiul cel mare, Francis, la bunici.

Fără permis de ședere, găsirea unui loc de muncă era aproape imposibilă. Așa că Giannis și Thanasis au început să contribuie devreme la bugetul familiei. E au vândut ochelari, genți, CD-uri și DVD-uri pe străzile Atenei, spune Giannis, de când a împlinit șase ani până la 17 ani.

Apoi, a venit baschetul. Un antrenor i-a observat pe Thanasis și pe Giannis jucând, transferându-i la Filathlitikos, liga a doua din Grecia. De aici au pornit primele zvonuri despre talentul extraordinar al lui Giannis. Scouterii au dat imediat năvarlă în tribune și l-au propus pentru Draftul din 2013.

Magia nu s-a oprit la Giannis. Thanasis (născut în 1992), Kostas (1997) și acum Alex (2001) au urmat același drum spre NBA, transformând un vis născut pe străzile din Sepolia, un cartier muncitoresc din Atena, într-un loc de legendă.