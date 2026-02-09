Un fotbalist lansat de Hagi apare în dosarul fostului pedofil Epstein. Francezul este căsătorit și are cinci copii

Guvernul american a publicat zeci de mii de documente din dosarul fostului pedofil Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare.

În dosar apare și numele lui Franck Ribery (42 de ani), fotbalist francez cu 25 de trofee în palmares, printre care și Liga Campionilor.

Ribery a fost promovat de Gică Hagi (61 de ani), la începutul anilor 2000, pe când „Regele” o antrena pe Galatasaray, formație cu care a câștigat Cupa Turciei.

Numele lui Ribery apare în mai multe rânduri în dosare. O victimă susține că fostul internațional francez a încercat s-o agreseze.

Altă persoană a spus că Franck Ribery și avocatul Sylvain Cornier ar fi cerut prezența mai multor minore la o petrecere pe care au organizat-o.

În plus, o altă victimă a declarat că Sylvain Cornier a agresat-o fizic și i-a spus: „Franck mi-a cerut să fac asta”, notează sportsport.ba.

Fostul fotbalist este căsătorit de peste două decenii cu Wahiba Ribery și cei doi au împreună cinci copii.

Boulogne, Olympique Ales, Brest, Metz, Galatasaray, Marseille, Bayern Munchen, Fiorentina și Salernitana sunt formațiile din CV-ul lui Ribery. La Bayern Munchen, el a reușit 124 de goluri și 182 de assist-uri în 425 de jocuri. Pentru naționala Franței, Ribery a marcat 16 goluri, bifând 81 de selecții.